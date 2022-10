Lufthansa Aktie News: Anleger schicken Lufthansa am Mittag ins Plus

Um 12:22 Uhr stieg die Lufthansa-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,1 Prozent auf 5,90 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Lufthansa-Aktie bei 5,92 EUR. Mit einem Wert von 5,79 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 2.335.589 Lufthansa-Aktien gehandelt.

Am 17.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,92 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lufthansa-Aktie 25,56 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,24 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 12,52 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,53 EUR je Lufthansa-Aktie aus.

Am 04.08.2022 lud Lufthansa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 EUR gegenüber -0,90 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 8.462,00 EUR gegenüber 3.211,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 27.10.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Lufthansa veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können Lufthansa-Anleger Experten zufolge am 02.11.2023 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lufthansa-Aktie in Höhe von 0,195 EUR im Jahr 2022 aus.

