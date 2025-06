Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag mit KursVerlusten

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 3,9 Prozent auf 7,06 EUR ab.

Die Lufthansa-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,9 Prozent auf 7,06 EUR abwärts. Bei 7,06 EUR markierte die Lufthansa-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,21 EUR. Von der Lufthansa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.091.129 Stück gehandelt.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 8,16 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 15,58 Prozent Plus fehlen der Lufthansa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,38 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 23,74 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR an Lufthansa-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,287 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Lufthansa-Aktie bei 6,72 EUR.

Am 29.04.2025 legte Lufthansa die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,74 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Lufthansa 8,13 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 31.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 30.07.2026.

In der Lufthansa-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,02 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Das verdienen DAX-Vorstandsvorsitzende im Vergleich zu ihren Mitarbeitern

So schätzen die Analysten die Lufthansa-Aktie im Mai 2025 ein

Lufthansa-Aktie fester: Ab dem 23. Juni wieder Flüge nach Tel Aviv