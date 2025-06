Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag tiefer

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,2 Prozent bei 7,11 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die Lufthansa-Aktie in der XETRA-Sitzung um 3,2 Prozent auf 7,11 EUR ab. Im Tief verlor die Lufthansa-Aktie bis auf 7,05 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,21 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Lufthansa-Aktien beläuft sich auf 4.053.208 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,16 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,74 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 5,38 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,30 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie.

Lufthansa-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,300 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,287 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Lufthansa-Aktie bei 6,72 EUR.

Lufthansa gewährte am 29.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,74 EUR gegenüber -0,61 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,13 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,39 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 31.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 30.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Lufthansa.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,02 EUR je Lufthansa-Aktie belaufen.

