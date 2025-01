Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag tiefer

Aktienentwicklung

Die Aktie von Lufthansa gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Lufthansa-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 5,58 EUR nach.

Um 09:07 Uhr fiel die Lufthansa-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 5,58 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Lufthansa-Aktie bisher bei 5,58 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 5,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 330.120 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Am 02.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,04 EUR an. 44,00 Prozent Plus fehlen der Lufthansa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 5,38 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Verlust von 3,51 Prozent wieder erreichen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,300 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,238 EUR. Analysten bewerten die Lufthansa-Aktie im Durchschnitt mit 7,25 EUR.

Lufthansa veröffentlichte am 25.10.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,92 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,00 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,74 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,28 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Lufthansa am 06.03.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Lufthansa-Anleger Experten zufolge am 26.02.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,873 EUR je Lufthansa-Aktie.

