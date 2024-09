Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittwochmittag gesucht

Kurs der Lufthansa

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Lufthansa. Zuletzt ging es für das Lufthansa-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 6,16 EUR.

Die Lufthansa-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 6,16 EUR. In der Spitze legte die Lufthansa-Aktie bis auf 6,18 EUR zu. Mit einem Wert von 6,15 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 812.146 Lufthansa-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (8,59 EUR) erklomm das Papier am 06.12.2023. Mit einem Zuwachs von mindestens 39,28 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.08.2024 bei 5,38 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lufthansa-Aktie 12,65 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,235 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lufthansa 0,300 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,80 EUR an.

Lufthansa ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,39 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Lufthansa noch ein Gewinn pro Aktie von 0,74 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,01 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9,39 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2024 terminiert. Experten kalkulieren am 30.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Lufthansa.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lufthansa einen Gewinn von 0,852 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

