Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Lufthansa. Zuletzt konnte die Aktie von Lufthansa zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 7,46 EUR.

Die Aktie legte um 11:46 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 7,46 EUR zu. Bei 7,55 EUR erreichte die Lufthansa-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 7,52 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Lufthansa-Aktien beläuft sich auf 1.363.194 Stück.

Bei 8,16 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,41 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lufthansa-Aktie. Bei einem Wert von 5,38 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2024). Abschläge von 27,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Lufthansa-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,244 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 7,24 EUR je Lufthansa-Aktie an.

Lufthansa veröffentlichte am 06.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,06 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 9,44 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,76 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Lufthansa am 29.04.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Lufthansa-Anleger Experten zufolge am 05.05.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lufthansa einen Gewinn von 1,11 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

