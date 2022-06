Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Freitagvormittag mit Verlusten

Das Papier von Lufthansa befand sich um 24.06.2022 09:22:00 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 6,26 EUR ab. In der Spitze fiel die Lufthansa-Aktie bis auf 6,25 EUR. Bei 6,31 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 148.458 Lufthansa-Aktien.

Am 17.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,92 EUR. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 20,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 26.11.2021 gab der Anteilsschein bis auf 5,24 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 19,47 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Lufthansa-Aktie bei 6,81 EUR.

Am 05.05.2022 äußerte sich Lufthansa zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,49 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,25 EUR erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 109,49 Prozent auf 5.363,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.560,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Lufthansa am 04.08.2022 vorlegen. Am 01.08.2023 wird Lufthansa schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lufthansa-Aktie in Höhe von 0,547 EUR im Jahr 2023 aus.

