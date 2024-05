Lufthansa Aktie News: Lufthansa gewinnt am Nachmittag an Boden

Notierung im Blick

Die Aktie von Lufthansa zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Lufthansa-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 6,44 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Lufthansa-Papiere um 15:52 Uhr 1,1 Prozent. In der Spitze gewann die Lufthansa-Aktie bis auf 6,47 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 6,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.962.991 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 9,65 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.06.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 49,84 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.04.2024 (6,30 EUR). Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 2,11 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Lufthansa-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,278 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Lufthansa-Aktie bei 8,23 EUR.

Am 30.04.2024 hat Lufthansa die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Lufthansa hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,61 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,39 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Lufthansa mit einem Umsatz von insgesamt 7,39 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,02 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,34 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 31.07.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 31.07.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,25 EUR je Aktie belaufen.

