Lufthansa Aktie News: Lufthansa tendiert am Donnerstagnachmittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Lufthansa. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 5,68 EUR.

Die Lufthansa-Aktie wies um 15:51 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 5,68 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Lufthansa-Aktie bei 5,67 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 5,71 EUR. Bisher wurden heute 1.955.558 Lufthansa-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (9,58 EUR) erklomm das Papier am 04.07.2023. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 68,66 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.06.2024 bei 5,65 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lufthansa-Aktie 0,56 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR an Lufthansa-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,279 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Lufthansa-Aktie bei 8,00 EUR.

Am 30.04.2024 legte Lufthansa die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,61 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lufthansa -0,39 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 7,39 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 7,02 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 31.07.2024 dürfte Lufthansa Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Lufthansa möglicherweise am 31.07.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Lufthansa-Gewinn in Höhe von 1,18 EUR je Aktie aus.

