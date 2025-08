Lyft Aktie News: Lyft am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Lyft. Die Lyft-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 2,7 Prozent im Minus bei 13,68 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Lyft nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 2,7 Prozent auf 13,68 USD. Bei 13,62 USD markierte die Lyft-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 13,83 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 421.374 Lyft-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,07 USD. Dieser Kurs wurde am 12.11.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lyft-Aktie 39,41 Prozent zulegen. Am 08.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,93 USD. Derzeit notiert die Lyft-Aktie damit 53,22 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Lyft-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 08.05.2025 legte Lyft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,45 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,28 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 06.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.08.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Lyft ein EPS in Höhe von 0,952 USD in den Büchern stehen haben wird.

