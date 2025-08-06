Lyft Aktie News: Lyft am Nachmittag mit KursVerlusten

Kurs der Lyft

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Lyft. Die Aktionäre schickten das Papier von Lyft nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,1 Prozent auf 13,91 USD.

Die Lyft-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 2,1 Prozent auf 13,91 USD. In der Spitze büßte die Lyft-Aktie bis auf 13,91 USD ein. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 14,27 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 424.901 Lyft-Aktien.

Am 12.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 19,07 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lyft-Aktie derzeit noch 37,06 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,12 USD ab. Derzeit notiert die Lyft-Aktie damit 52,52 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Lyft-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lyft 0,000 USD aus.

Am 06.08.2025 hat Lyft die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal hatte Lyft ebenfalls ein EPS von 0,01 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 1,59 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,44 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 05.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Lyft veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 12.08.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Lyft ein EPS in Höhe von 1,04 USD in den Büchern stehen haben wird.

