Lyft Aktie News: Lyft schiebt sich am Dienstagnachmittag vor

09.09.25 16:10 Uhr
Lyft Aktie News: Lyft schiebt sich am Dienstagnachmittag vor

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Lyft. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,8 Prozent auf 17,85 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lyft
15,01 EUR 0,24 EUR 1,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Lyft-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 17,85 USD. Die Lyft-Aktie zog in der Spitze bis auf 18,03 USD an. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 17,77 USD. Der Tagesumsatz der Lyft-Aktie belief sich zuletzt auf 615.351 Aktien.

Bei einem Wert von 19,07 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.11.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,67 USD ab. Mit einem Kursverlust von 45,85 Prozent würde die Lyft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Lyft seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 06.08.2025 äußerte sich Lyft zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Mit einem EPS von 0,10 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Lyft mit 0,01 USD je Aktie genauso viel verdiente. Im abgelaufenen Quartal hat Lyft 1,59 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,44 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 05.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Lyft veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,13 USD je Aktie in den Lyft-Büchern.

Redaktion finanzen.net

