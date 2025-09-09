Lyft Aktie News: Lyft gewinnt am Mittwochnachmittag an Fahrt

So bewegt sich Lyft

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Lyft. Die Lyft-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,8 Prozent auf 19,08 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Lyft-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 3,8 Prozent auf 19,08 USD nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Lyft-Aktie bei 19,20 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 18,50 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.087.501 Lyft-Aktien umgesetzt.

Am 10.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 19,20 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,63 Prozent könnte die Lyft-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,67 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 49,34 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lyft-Aktie.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Lyft-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Lyft am 06.08.2025. Lyft hat ein EPS von 0,10 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,01 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite hat Lyft im vergangenen Quartal 1,59 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lyft 1,44 Mrd. USD umsetzen können.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Lyft wird am 05.11.2025 gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,13 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

