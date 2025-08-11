DAX24.034 -0,2%ESt505.335 +0,1%Top 10 Crypto16,59 +1,2%Dow44.441 +1,1%Nas21.574 +0,9%Bitcoin102.344 +0,1%Euro1,1669 +0,5%Öl66,46 -0,4%Gold3.342 -0,1%
Lyft im Blick

Lyft Aktie News: Lyft am Dienstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

12.08.25 16:09 Uhr
Lyft Aktie News: Lyft am Dienstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Lyft gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Lyft-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 13,74 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lyft
11,90 EUR 0,20 EUR 1,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im NASDAQ-Handel gewannen die Lyft-Papiere um 15:53 Uhr 2,1 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Lyft-Aktie bei 13,89 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 13,60 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 320.871 Lyft-Aktien.

Am 12.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,07 USD an. Gewinne von 38,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 9,53 USD fiel das Papier am 13.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lyft-Aktie derzeit noch 30,64 Prozent Luft nach unten.

Lyft-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Lyft am 06.08.2025 vor. Lyft hat ein EPS von 0,10 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,01 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,61 Prozent auf 1,59 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,44 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Lyft wird am 05.11.2025 gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,08 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lyft-Aktie

Analysen zu Lyft

DatumRatingAnalyst
08.11.2022Lyft OutperformCredit Suisse Group
17.11.2021Lyft BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.08.2019Lyft overweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2019Lyft BuyCanaccord Adams
01.07.2019Lyft NeutralMonness, Crespi, Hardt & Co.
DatumRatingAnalyst
08.11.2022Lyft OutperformCredit Suisse Group
17.11.2021Lyft BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.08.2019Lyft overweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2019Lyft BuyCanaccord Adams
04.06.2019Lyft BuyBTIG Research
DatumRatingAnalyst
01.07.2019Lyft NeutralMonness, Crespi, Hardt & Co.
04.06.2019Lyft Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
02.04.2019Lyft SellSeaport Global Securities

