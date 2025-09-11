Lyft Aktie News: Lyft am Abend im Aufwind

Lyft im Fokus

Die Aktie von Lyft zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Lyft-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 18,67 USD zu.

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von Lyft zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,9 Prozent auf 18,67 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Lyft-Aktie bisher bei 18,83 USD. Bei 18,36 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.474.040 Lyft-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 19,35 USD erreichte der Titel am 11.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Lyft-Aktie ist somit 3,67 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,67 USD. Mit Abgaben von 48,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lyft am 06.08.2025. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Lyft ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,01 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,59 Mrd. USD – ein Plus von 10,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lyft 1,44 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Lyft-Bilanz für Q3 2025 wird am 05.11.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Lyft im Jahr 2025 1,08 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lyft-Aktie

