DAX23.698 ±-0,0%ESt505.391 +0,1%Top 10 Crypto16,50 +2,5%Dow45.944 -0,4%Nas22.182 +0,6%Bitcoin99.222 +0,8%Euro1,1741 ±0,0%Öl66,89 +0,9%Gold3.648 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Oracle 871460 SAP 716460 Alibaba A117ME HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht kaum bewegt ins Wochenende -- US-Börsen uneinheitlich -- Microsoft: vorläufiger OpenAI-Deal -- Micron, Adobe, Rüstungsaktien, Palantir, Clara, Opendoor, SAP, BYD, Oracle, Alibaba im Fokus
Top News
Gold, Heizöl, Silber & Co. am Freitagabend Gold, Heizöl, Silber & Co. am Freitagabend
Aktien von Moderna, Pfizer und BioNTech mit kräftigen Kursverlusten: US-Gesundheitsbehörden prüfen mögliche Impfstoff-Risiken Aktien von Moderna, Pfizer und BioNTech mit kräftigen Kursverlusten: US-Gesundheitsbehörden prüfen mögliche Impfstoff-Risiken
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
"600% Momentum-Strategie": Aktien hebeln und Gewinne maximieren - Jetzt das Kennenlernangebot sichern!
Lyft im Fokus

Lyft Aktie News: Lyft am Abend im Aufwind

12.09.25 20:24 Uhr
Lyft Aktie News: Lyft am Abend im Aufwind

Die Aktie von Lyft zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Lyft-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 18,67 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lyft
15,57 EUR -0,32 EUR -1,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von Lyft zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,9 Prozent auf 18,67 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Lyft-Aktie bisher bei 18,83 USD. Bei 18,36 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.474.040 Lyft-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 19,35 USD erreichte der Titel am 11.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Lyft-Aktie ist somit 3,67 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,67 USD. Mit Abgaben von 48,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lyft am 06.08.2025. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Lyft ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,01 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,59 Mrd. USD – ein Plus von 10,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lyft 1,44 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Lyft-Bilanz für Q3 2025 wird am 05.11.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Lyft im Jahr 2025 1,08 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lyft-Aktie

Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie: VW und Renault setzen beim autonomen Fahren zum Überholen an

Ausblick: Lyft stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Lyft-Aktie steigt: Uber-Rivale Lyft bringt chinesische Robotaxis nach Europa

In eigener Sache

Übrigens: Lyft und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lyft

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lyft

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Tero Vesalainen / Shutterstock.com

Nachrichten zu Lyft

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Lyft

DatumRatingAnalyst
08.11.2022Lyft OutperformCredit Suisse Group
17.11.2021Lyft BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.08.2019Lyft overweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2019Lyft BuyCanaccord Adams
01.07.2019Lyft NeutralMonness, Crespi, Hardt & Co.
DatumRatingAnalyst
08.11.2022Lyft OutperformCredit Suisse Group
17.11.2021Lyft BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.08.2019Lyft overweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2019Lyft BuyCanaccord Adams
04.06.2019Lyft BuyBTIG Research
DatumRatingAnalyst
01.07.2019Lyft NeutralMonness, Crespi, Hardt & Co.
04.06.2019Lyft Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
02.04.2019Lyft SellSeaport Global Securities

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lyft nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen