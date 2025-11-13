Lyft Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagabend vermehrt von Lyft

Notierung im Fokus

Die Aktie von Lyft gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Lyft-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 4,4 Prozent im Minus bei 23,49 USD.

Die Lyft-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr um 4,4 Prozent auf 23,49 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Lyft-Aktie bisher bei 23,42 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 24,48 USD. Von der Lyft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.252.441 Stück gehandelt.

Am 12.11.2025 markierte das Papier bei 25,53 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,71 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 9,67 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lyft-Aktie derzeit noch 58,85 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Lyft-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lyft 0,000 USD aus.

Am 05.11.2025 lud Lyft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,11 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,03 USD je Aktie erzielt worden. Lyft hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,69 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,52 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 11.02.2026 dürfte Lyft Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je Lyft-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,459 USD fest.

