Lyft Aktie News: Lyft am Nachmittag verlustreich

Lyft im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Lyft. Die Lyft-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 24,53 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für die Lyft-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 24,53 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Lyft-Aktie bis auf 24,09 USD. Bei 24,48 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 457.515 Lyft-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.11.2025 bei 25,53 USD. Der aktuelle Kurs der Lyft-Aktie ist somit 4,08 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,67 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Lyft-Aktie damit 153,80 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Lyft-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 05.11.2025 lud Lyft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,11 USD, nach -0,03 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 1,69 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 10,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,52 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 11.02.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,459 USD je Lyft-Aktie.

Redaktion finanzen.net

