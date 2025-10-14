Lyft Aktie News: Lyft zeigt sich am Nachmittag gestärkt
Die Aktie von Lyft zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Lyft konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,6 Prozent auf 20,11 USD.
Im NASDAQ-Handel gewannen die Lyft-Papiere um 15:53 Uhr 0,6 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Lyft-Aktie bisher bei 20,13 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 19,52 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 391.804 Lyft-Aktien umgesetzt.
Am 18.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 23,50 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,89 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lyft-Aktie. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,67 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 51,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten gehen davon aus, dass Lyft-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lyft 0,000 USD aus.
Lyft gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,10 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz lag bei 1,59 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 10,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,44 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Lyft wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 vorlegen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lyft einen Gewinn von 1,00 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
