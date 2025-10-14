Lyft Aktie News: Lyft am Dienstagabend im Aufwind
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von Lyft. Die Aktionäre schickten das Papier von Lyft nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 20,14 USD.
Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 20,14 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Lyft-Aktie sogar auf 20,59 USD. Bei 19,52 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Der Tagesumsatz der Lyft-Aktie belief sich zuletzt auf 1.601.762 Aktien.
Am 18.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 23,50 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Lyft-Aktie liegt somit 14,30 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,67 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lyft-Aktie 108,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für Lyft-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.
Lyft veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1,59 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,44 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Lyft dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Lyft im Jahr 2025 1,00 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
