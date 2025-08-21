DAX23.329 -1,8%ESt505.372 -1,3%Top 10 Crypto16,29 +1,8%Dow45.758 -0,3%Nas22.334 -0,1%Bitcoin98.512 +0,4%Euro1,1859 +0,8%Öl68,51 +1,5%Gold3.691 +0,3%
Vor Fed-Entscheid: DAX schließt tiefer -- US-Börsen leichter -- Microsoft: Dividende steigt -- Gold im Rallymodus -- RENK, Rheinmetall, SAP, Oracle, Novo Nordisk, ASML, thyssenkrupp im Fokus
Lyft Aktie News: Lyft am Dienstagabend mit Kursabschlägen

16.09.25 20:24 Uhr
Die Aktie von Lyft gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Lyft-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 20,05 USD abwärts.

Um 20:08 Uhr fiel die Lyft-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 20,05 USD ab. In der Spitze fiel die Lyft-Aktie bis auf 19,60 USD. Bei 20,03 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ 2.637.342 Lyft-Aktien umgesetzt.

Am 15.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 20,50 USD. Der aktuelle Kurs der Lyft-Aktie ist somit 2,27 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 9,67 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lyft-Aktie 107,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Lyft-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lyft am 06.08.2025 vor. Das EPS lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal hatte Lyft ebenfalls ein EPS von 0,01 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 1,59 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lyft 1,44 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,08 USD je Lyft-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lyft-Aktie

Bildquellen: Tero Vesalainen / Shutterstock.com

