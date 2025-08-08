Lyft Aktie News: Anleger schicken Lyft am Donnerstagnachmittag auf rotes Terrain

So bewegt sich Lyft

Die Aktie von Lyft gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 15,36 USD.

Die Lyft-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 1,3 Prozent auf 15,36 USD nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Lyft-Aktie bisher bei 15,27 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 15,48 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 236.192 Lyft-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (19,07 USD) erklomm das Papier am 12.11.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,12 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 9,67 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lyft-Aktie 37,08 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Lyft-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 06.08.2025 hat Lyft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 1,59 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lyft 1,44 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Lyft im Jahr 2025 1,13 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

