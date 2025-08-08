Lyft Aktie News: Lyft am Donnerstagabend mit positiven Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von Lyft gehört am Donnerstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Lyft konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,2 Prozent auf 15,75 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Lyft nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 1,2 Prozent auf 15,75 USD. Kurzfristig markierte die Lyft-Aktie bei 15,79 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 15,48 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.185.880 Lyft-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.11.2024 bei 19,07 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lyft-Aktie derzeit noch 21,05 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (9,67 USD). Mit Abgaben von 38,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Lyft-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Lyft ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,01 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,61 Prozent auf 1,59 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,44 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Lyft am 05.11.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Lyft im Jahr 2025 1,13 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

