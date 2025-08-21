Lyft Aktie News: Lyft präsentiert sich am Montagabend stärker

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Lyft. Zuletzt konnte die Aktie von Lyft zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,1 Prozent auf 17,20 USD.

Das Papier von Lyft legte um 20:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,1 Prozent auf 17,20 USD. Die Lyft-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 17,41 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 17,00 USD. Der Tagesumsatz der Lyft-Aktie belief sich zuletzt auf 2.313.040 Aktien.

Bei 19,07 USD erreichte der Titel am 12.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Lyft-Aktie liegt somit 9,81 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 9,67 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lyft-Aktie mit einem Verlust von 43,79 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Lyft-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 06.08.2025 lud Lyft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal hatte Lyft ebenfalls ein EPS von 0,01 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,59 Mrd. USD – ein Plus von 10,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lyft 1,44 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Lyft-Gewinn in Höhe von 1,13 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

