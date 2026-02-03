DAX24.603 -0,7%Est505.970 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2300 -5,5%Nas22.905 -1,5%Bitcoin60.147 -3,0%Euro1,1802 ±-0,0%Öl68,18 -1,1%Gold4.908 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 PayPal A14R7U NVIDIA 918422 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Siemens 723610 Microsoft 870747 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
EZB-Entscheid im Blick: DAX fester erwartet -- Asiens Börsen in Rot -- Alphabet übertrifft Erwartungen -- Gewinn von QUALCOMM enttäuscht -- SAP, Krypto, Arm, Wolfspeed, Snap, Fluence Energy im Fokus
Top News
Micron-Aktie im Fokus: Tritt der Speicherchip-Gigant in NVIDIAs Fußstapfen? Micron-Aktie im Fokus: Tritt der Speicherchip-Gigant in NVIDIAs Fußstapfen?
Elon Musk sieht Tesla-Aktie und SpaceX dank KI, Robotik und Weltraumenergie klar im Vorteil Elon Musk sieht Tesla-Aktie und SpaceX dank KI, Robotik und Weltraumenergie klar im Vorteil
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

MÄRKTE ASIEN/Abverkauf von Techaktien drückt auf die Kurse

05.02.26 06:51 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Advantest Corp.
129,08 EUR -10,52 EUR -7,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.
48,99 EUR 1,72 EUR 3,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mazda Motor Corp.
6,65 EUR -0,01 EUR -0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NEC Corp.
23,53 EUR -1,22 EUR -4,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SK hynix Inc.
900.000,00 KRW -7.000,00 KRW -0,77%
Charts|News|Analysen
SoftBank Corp.
21,24 EUR -1,17 EUR -5,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Kräftig nach unten geht es mit den Notierungen an den asiatischen Börsen am Donnerstag im Verlauf. Der Druck kommt vor allem aus dem Technologiesektor angesichts der Sorge vor disruptiven KI-Modellen. Befürchtungen über die Tragfähigkeit bestimmter Geschäftsmodelle im Software- und Datenanalysebereich haben eine scharfe Korrektur ausgelöst. Hintergrund ist eine neue Analyse-Software des KI-Unternehmens Anthropic, die weitgehend eigenständig juristische Arbeiten übernehmen kann, vermutlich aber auch für andere Datenanlyse-Tätigkeiten eingesetzt werden kann.

Wer­bung

Nach Einschätzung von Jefferies werfen die Verbesserungen der KI-Modelle grundsätzliche Fragen über die Geschäftsmodelle verschiedenster Unternehmen auf. Es sei unwahrscheinlich, dass die durch KI ausgelösten Disruptionen schnell verschwinden werden, heißt es. Dies habe erhöhte Volatilitäten und Druck auf die Multiples zur Folge.

Auch besser als erwartet ausgefallene nachbörslich veröffentlichte Geschäftszahlen von Alphabet können die Stimmung nicht heben. Der Tech-Gigant hat massive Investitionen in KI angkündigt, was bei den Anlegern auf Skepsis stößt. Nachbörslich gab die Aktie rund 3 Prozent nach.

Der Nikkei fällt 0,9 Prozent zurück, der technologielastige Kospi sogar um 3,4 Prozent. In Tokio geben Softbank um 7 Prozent nach, auch nachdem die Aktien der Tochtergesellschaft Arm Holdings über Nacht gefallen waren. NEC fallen um 8,2 Prozent zurück und Advantest verlieren 5,2 Prozent. In Seoul verlieren SK Hynix 5,2 Prozent nach schwachen US-Vorgaben.

Wer­bung

Unterdessen legen Mazda Motor um 0,7 Prozent zu und Chugai Pharmaceutical steigen um sogar um 6,2 Prozent. Im Handel ist von Umschichtungen in Industrie- und Chemiewerte die Rede, auch in der Hoffnung auf eine Belebung der Weltwirtschaft im laufenden Jahr.

In Sydney geht es mit den Notierungen um 0,4 Prozent nach unten. Hier belasten nachgebende Rohstoffpreise. Der Ölpreis fällt um 2 Prozent angesichts von Fortschritten in den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran. Aber auch der Kupferpreis gibt um 1 Prozent nach. Derweil haben Edelmetalle ihre Korrektur wieder aufgenommen. Der Goldpreis fällt auf knapp 4.850 Dollar je Feinunze zurück, für Silber geht es sogar 13 Prozent nach unten.

INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.893,20 -0,4% +1,6% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 53.817,07 -0,9% +4,6% 07:00

Wer­bung

Kospi (Seoul) 5.185,87 -3,4% +23,1% 07:30

Shanghai-Comp. 4.055,76 -1,1% +2,5% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 26.492,41 -1,3% +4,6% 09:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1787 -0,2 1,1807 1,1832 +0,6%

EUR/JPY 184,88 -0,2 185,18 185,11 -0,1%

EUR/GBP 0,8653 0,1 0,8648 0,8621 -1,0%

GBP/USD 1,3621 -0,2 1,3652 1,3725 +1,7%

USD/JPY 156,85 0,0 156,83 156,45 -0,7%

USD/KRW 1.465,75 0,3 1.461,21 1.452,56 +0,7%

USD/CNY 6,9619 0,0 6,9590 6,9567 -1,0%

USD/CNH 6,9444 0,0 6,9416 6,9338 -0,6%

USD/HKD 7,8080 -0,1 7,8123 7,8111 +0,4%

AUD/USD 0,6965 -0,5 0,6998 0,7039 +5,3%

NZD/USD 0,5984 -0,3 0,6001 0,6046 +5,2%

BTC/USD 70.642,30 -2,4 72.362,70 76.350,80 -11,1%

ROHOEL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 63,77 65,14 -2,1% -1,37 +10,3%

Brent/ICE 68,00 69,46 -2,1% -1,46 +10,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.852,47 4.964,20 -2,3% -111,74 +14,5%

Silber 76,13 88,375 -13,9% -12,25 +19,4%

Platin 1.757,38 1.896,97 -7,4% -139,59 +7,5%

Kupfer 5,79 5,85 -1,0% -0,06 +5,5%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewaehr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 05, 2026 00:52 ET (05:52 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Advantest

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Advantest

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu SK hynix Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung