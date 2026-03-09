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MÄRKTE ASIEN/Börsen uneinheitlich - Ölpreise ziehen an - Brent-Öl bei knapp 105 USD

16.03.26 06:44 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Samsung
65,21 USD 22,88 USD 54,05%
Charts|News|Analysen
SK hynix Inc.
910.000,00 KRW -20.000,00 KRW -2,15%
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Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Die asiatischen Aktienmärkte zeigen sich am Montag im Handelsverlauf uneinheitlich. Bremsend wirken die weiter hohen Ölpreise vor dem Hintergrund der anhaltenden gegenseitigen Angriffe im Nahost-Krieg. Zum Wochenstart verteuert sich Öl um rund 1,5 Prozent, Brent-Öl wird mit fast 105 Dollar gehandelt. Die wichtige Öl-Schifffahrtsstraße, die Straße von Hormus, ist praktisch unpassierbar und die USA verstärken nun ihre Anstrengungen, bei anderen Ländern Unterstützung beim Geleitschutz von Schiffen durch die Straße von Hormus zu finden. Derweil lastet unverändert die mit den stark gestiegenen Energiepreisen einhergehende Sorge vor einem globalen Inflationsanstieg die Stimmung.

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In Tokio gibt der Topix-500-Index um 0,7 Prozent nach, in Sydney, wo der Handel bereits beendet ist, ging es für das Marktbarometer um 0,4 Prozent nach unten. An den chinesischen Plätzen ist die Tendenz uneinheitlich, obwohl neue Wirtschaftsdaten aus dem Reich der Mitte in den ersten beiden Monaten des Jahres besser als erwartet ausgefallen sind. Während der Shanghai-Composite um 0,4 Prozent nachgibt, legt der HSI in Hongkong um 1,1 Prozent zu und macht das Minus vom Freitag wieder wett.

Das Investitionswachstum habe positiv überrascht, was vor allem auf einen starken Anstieg der Infrastrukturinvestitionen zurückzuführen sei, sagt Ökonom Zhiwei Zhang von Pinpoint Asset Management. Dennoch seien die privaten Investitionen gesunken und die Arbeitslosigkeit gestiegen, was zeige, dass die Binnennachfrage nach wie vor schwach sei. Weil der Konflikt im Nahen Osten die Weltwirtschaft in den kommenden Monaten beeinflussen dürften, erwartet Zhang, dass die politischen Entscheidungsträger in China die Entwicklungen genau beobachteten und bei Bedarf mit fiskalpolitischen Maßnahmen reagierten. Der Fokus richte sich nun auf das bevorstehende Treffen zwischen der chinesischen und der US-Führung.

Am Devisenmarkt hält die Stärke des Dollar vor dem Hintergrund der anziehenden Ölpreise an, der Yen nähert sich weiter der 160er-Marke. Der Dollar kostet 159,56 Yen. Die japanische Finanzministerin sah sich angesichts dessen zwar zu einer verbalen Intervention nach bekanntem Muster zugunsten des Yen veranlasst, diese verpufft allerdings weitestgehend wirkungslos.

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In Seoul vermuten Marktteilnehmer hinter dem kleinen Plus des Kospi von 0,6 Prozent Schnäppchenkäufe. Die Schwergewichte Samsung Electronics und SK Hynix gewinnen 1,9 bzw. 5,0 Prozent.

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INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.583,40 -0,4 -1,6 06:00

Topix 500 (Tokio) 2.811,45 -0,7 5,7 07:00

Kospi (Seoul) 5.521,71 +0,6 31,0 07:30

Hang-Seng (Hongkong) 25.755,53 +1,1 0,5 09:00

Shanghai-Composite 4.078,70 -0,4 2,8 08:00

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Straits-Times (Singapur) 4.846,45 +0,1 4,3 10:00

IDX Comp. (Indonesien) 7.035,07 -1,4 -18,6 09:00

KLCI (Malaysia) 1.697,07 -0,1 1,1 09:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:35 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1440 +0,2 1,1416 1,1472 -2,6

EUR/JPY 182,55 +0,1 182,32 182,91 -0,8

EUR/GBP 0,8632 -0,0 0,8634 0,8627 -1,0

USD/JPY 159,56 -0,1 159,71 159,41 1,9

USD/KRW 1.495,90 -0,4 1.501,24 1.495,00 3,9

USD/CNY 6,8998 +0,1 6,8961 6,8917 -1,3

USD/CNH 6,9021 -0,0 6,9045 6,8944 -1,1

USD/HKD 7,8288 +0,0 7,8267 7,8281 0,6

AUD/USD 0,7007 +0,4 0,6980 0,7033 5,0

NZD/USD 0,5805 +0,6 0,5772 0,5810 0,9

BTC/USD 73.826,53 +2,9 71.748,42 71.425,22 -15,8

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 99,58 +0,9 0,87 98,71

Brent/ICE 104,69 +1,5 1,55 103,14

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 5.014,05 -0,1 -4,38 5.018,43

Silber 80,15 -0,5 -0,40 80,55

Platin 2.058,25 +1,7 33,67 2.024,58

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

March 16, 2026 01:44 ET (05:44 GMT)

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