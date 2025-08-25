MÄRKTE ASIEN/Negative Vorzeichen nach neuen Trump-Drohungen
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Mit überwiegend negativen Vorzeichen sind Asiens Börsen am Dienstag aus dem Handel gegangen. Während es in Japan und Hongkong bis zu 1,2 Prozent tiefer ging, notierten andere Märkte wenig verändert. Die Börse in Shanghai schloss 0,4 Prozent niedriger, nachdem US-Präsident Donald Trump neue Zölle auf Einfuhren aus China angekündigt hatte. Trump drohte dem Land mit Zöllen von bis zu 200 Prozent, falls es keine Magnet-Bausteine aus Seltenen Erden liefern werde.
Mit Spannung wird auch auf die weitere Entwicklung um Lisa Cook geblickt. Denn Trump hat nun angekündigt, die Fed-Gouverneurin zu entlassen. Cook ließ aber am Vorabend wissen, dass Trump keine rechtliche Befugnis dazu habe und sie bleiben werde. Trump hat persönlich Anleihen im Wert von über 100 Millionen Dollar gekauft und würde von Zinssenkungen direkt profitieren.
Marktteilnehmer fürchten, dass zu erwartende Schritte Trumps gegen Cook den Umgangston mit der Fed weiter vergiften und damit auch die Zinsentscheidungen beeinflussen könnten. Der US-Dollar tendierte danach etwas schwächer gegen Asiens Währungen.
Auch in Indien richtet die Trump-Politik Schaden an und drückte den Nifty-50-Index um 0,6 Prozent. Dort blicken Exporteure mit Sorge auf den Mittwoch, an dem zusätzliche Strafzölle gegen das Land wirksam werden sollen. In der Summe steigen die Belastungen dann auf 50 Prozent.
In Japan galt das Interesse den neuesten Inflationsdaten der Bank of Japan. Die Teuerung kletterte nur um 2,0 Prozent, nachdem sie zuletzt um 2,3 Prozent gestiegen war. Hauptverlierer im Nikkei-Index waren Nissan Motor mit 6,3 Prozent Minus. Der Autobauer leidet unter der Ankündigung von Mercedes-Benz, aus dem japanischen Unternehmen auszusteigen. Die Beteiligung von rund 3,8 Prozent solle mangels strategischer Bedeutung verkauft werden.
Zweiter Verlierer waren Versorger Tokyo Electric Power mit 5,5 Prozent. Umgekehrt setzten sich Rakuten mit 3,9 Prozent Plus an die Indexspitze.
In Australien sprangen die Aktien von Lebensmittelhändler Coles um 8,5 Prozent. Hier lagen die Jahresgeschäftszahlen einen Tick über Erwartungen, hervorgehoben wurde aber der überraschend positive Ton des Ausblicks.
===
Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende
S&P/ASX 200 (Sydney) 8.935,60 -0,4% +9,9% 08:00
Nikkei-225 (Tokio) 42.394,40 -1,0% +6,9% 08:30
Kospi (Seoul) 3.179,36 -1,0% +32,5% 08:30
Shanghai-Comp. 3.868,38 -0,4% +14,1% 09:00
Hang-Seng (Hongk.) 25.524,92 -1,2% +26,2% 10:00
DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo., 10.19 Uhr % YTD
EUR/USD 1,1619 -0,0 1,1620 1,1703 +13,2%
EUR/JPY 171,43 -0,1 171,63 172,40 +5,7%
EUR/GBP 0,8629 -0,1 0,8634 0,8664 +4,8%
GBP/USD 1,3466 0,1 1,3457 1,3507 +8,0%
USD/JPY 147,54 -0,1 147,72 147,32 -6,7%
USD/KRW 1.397,40 0,5 1.390,59 1.385,90 -6,2%
USD/CNY 7,1174 0,1 7,1095 7,1073 -1,2%
USD/CNH 7,1635 0,1 7,1568 7,1519 -2,2%
USD/HKD 7,8024 -0,1 7,8121 7,8112 +0,6%
AUD/USD 0,6478 -0,1 0,6481 0,6496 +4,9%
NZD/USD 0,5842 -0,2 0,5850 0,5871 +4,8%
BTC/USD 110.159,40 0,1 110.023,10 111.774,40 +19,6%
ROHOEL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD
WTI/Nymex 64,22 64,80 -0,9% -0,58 -9,4%
Brent/ICE 68,26 68,80 -0,8% -0,54 -8,1%
METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD
Gold 3.377,99 3.368,50 +0,3% +9,49 +28,5%
Silber 38,69 38,575 +0,3% +0,12 +34,7%
Platin 1.153,31 1.158,39 -0,4% -5,08 +32,7%
Kupfer 4,45 4,48 -0,6% -0,03 +8,2%
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags
(Angaben ohne Gewähr)
===
DJG/mod/cln
(END) Dow Jones Newswires
August 26, 2025 04:46 ET (08:46 GMT)
