DAX23.465 +1,0%Est505.574 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,19 -2,0%Nas23.026 +0,7%Bitcoin75.625 +0,1%Euro1,1597 +0,2%Öl62,74 +0,2%Gold4.159 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Alphabet A (ex Google) A14Y6F RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX im Plus erwartet -- Asiens Börsen in Grün -- IG Metall stellt Bedingungen für thyssenkrupp-Deal mit Jindal Steel -- Lufthansa im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie als KI-Gigant: Microsofts AI-Chef warnt vor KI-Superintelligenz NVIDIA-Aktie als KI-Gigant: Microsofts AI-Chef warnt vor KI-Superintelligenz
Tesla-Konkurrent Rivian Aktie verliert seit IPO knapp 80 Prozent an Wert - deshalb ging es abwärts Tesla-Konkurrent Rivian Aktie verliert seit IPO knapp 80 Prozent an Wert - deshalb ging es abwärts
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Europa ist im Wandel - und investiert massiv in Energie, Industrie und Verteidigung. Außergewöhnliche Chancen für smarte Anleger. Die Zeit ist jetzt!

MÄRKTE ASIEN/Technologie-Werte führen breite Erholung an

26.11.25 07:03 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Alibaba Group Holding Ltd Registered Shs
17,17 EUR 0,03 EUR 0,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
IBIDEN CO LTDShs
59,00 EUR -3,00 EUR -4,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Samsung
65,21 USD 22,88 USD 54,05%
Charts|News|Analysen

DOW JONES--Die kräftige Erholung der US-Börsen schwappt am Mittwoch nach Asien über. Angeführt wird der Aufschwung vom Kospi in Seoul, er gewinnt 2,5 Prozent. Der Nikkei-225 in Tokio zieht um 2 Prozent an. Der Hang-Sang-Index in Hongkong legt ein knappes halbes Prozent zu, der Index in Shanghai 0,1 Prozent. In Australien ging es um 0,8 Prozent nach oben.

Wer­bung

Gefragt sind nun wieder Technologiewerte. Die Zinssenkungsspekulation in den USA hat weiter zugenommen und so die Technologiewerte nach schwachem Start ins Plus getrieben. Während die Google-Mutter Alphabet mit den KI-Chips für Meta ihren Rekordkurs fortsetzten, fielen Nvidia auf ein Zweimonatstief. In Tokio erholen sich nun Softbank um etwa 6 Prozent, nachdem sie zuletzt um 10 Prozent eingebrochen waren. Dagegen verlieren Ibiden als Zulieferer von Nvidia etwa 5 Prozent. Gefragt wiederum sind auch Energieversorger.

In Südkorea steigen die Aktien von Inex-Schwergewicht Samsung Electronics um 2,4 Prozent. In Hongkong geben Alibaba nach neuen Geschäftszahlen etwa 1 Prozent ab. Händler sprechen von uneinheitlichen Ergebnissen.

Jefferies belässt die Einstufung für Alibaba aber auf "Buy" und hebt das Kursziel für die ADRs leicht von 230,00 auf 231,00 US-Dollar an. Die ADRs schlossen zuletzt bei 157,01 US-Dollar. Die KI-bezogenen Einnahmen seien das neunte Quartal in Folge im dreistelligen Prozentbereich gewachsen, angetrieben durch das Umsatzwachstum in der Public Cloud und die steigende Akzeptanz von KI-bezogenen Produkten. Gleichzeitig stehe Alibaba auch "im Zentrum der konsumgetriebenen" Wirtschaft, fügen die Analysten hinzu.

Wer­bung

In Australien waren vor allem Banken und Bergbautitel gefragt, auch weil neue Inflationsdaten höher ausgefallen sind als erwartet. Die Zinssenkungsspekulation ist von den Preisdaten gebremt worden.

Die Bank von Neuseeland hat die Leitzinsen am Morgen noch einmal zurückgenommen. Damit reagiert sie auf den Arbeitsmarkt: Die Arbeitslosenquote ist so hoch wie kaum einmal in diesem Jahrzehnt. Allerdings warnt Sharon Zollner, Chefvolkswirtin bei ANZ, die Märkte hätten einen deutlicheren Hinweis auf die Möglichkeit künftiger Zinssenkungen erwartet.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.606,50 +0,8% +3,2% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 49.617,38 +2,0% +21,9% 07:00

Wer­bung

Kospi (Seoul) 3.953,68 +2,5% +64,8% 07:30

Shanghai-Comp. 3.874,33 +0,1% +14,5% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 26.005,11 +0,4% +27,9% 09:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 08:47 % YTD

EUR/USD 1,1589 0,2 1,1570 1,1526 +11,3%

EUR/JPY 180,87 0,2 180,53 180,50 +11,0%

EUR/GBP 0,8786 -0,0 0,8787 0,8782 +6,2%

GBP/USD 1,3190 0,2 1,3166 1,3125 +4,7%

USD/JPY 156,08 0,0 156,04 156,60 -0,2%

USD/KRW 1.465,80 -0,0 1.466,02 1.468,95 +0,0%

USD/CNY 7,0630 -0,1 7,0673 7,0744 -1,8%

USD/CNH 7,0768 -0,1 7,0826 7,0946 -3,1%

USD/HKD 7,7774 0,0 7,7762 7,7763 +0,2%

AUD/USD 0,6506 0,6 0,6470 0,6455 +4,4%

NZD/USD 0,5690 1,2 0,5622 0,5599 +0,3%

BTC/USD 87.487,05 -0,1 87.617,60 87.688,80 -9,0%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 58,16 57,95 +0,4% +0,21 -17,7%

Brent/ICE 62,71 62,48 +0,4% +0,23 -15,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.163,38 4.130,43 +0,8% +32,96 +57,6%

Silber 52,06 51,425 +1,2% +0,63 +77,9%

Platin 1.346,66 1.346,64 +0,0% +0,02 +53,7%

Kupfer 5,04 5,00 +0,7% +0,04 +22,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/hru

(END) Dow Jones Newswires

November 26, 2025 01:03 ET (06:03 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alibaba Group

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alibaba Group

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Alibaba

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Alibaba

DatumRatingAnalyst
05.11.2020Alibaba kaufenDZ BANK
16.05.2019Alibaba BuyThe Benchmark Company
31.01.2019Alibaba OverweightBarclays Capital
12.11.2018Alibaba Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2018Alibaba BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
05.11.2020Alibaba kaufenDZ BANK
16.05.2019Alibaba BuyThe Benchmark Company
31.01.2019Alibaba OverweightBarclays Capital
12.11.2018Alibaba Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2018Alibaba BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
25.01.2017Alibaba NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
09.01.2017Alibaba AccumulateStandpoint Research
29.10.2015Alibaba HoldStandpoint Research
06.05.2015Alibaba HoldT.H. Capital
23.02.2012Alibabacom neutralNomura
DatumRatingAnalyst
20.04.2017Alibaba ReduceStandpoint Research
02.12.2011Alibabacom reduceNomura
25.11.2011Alibabacom reduceNomura
27.09.2011Alibabacom underperformMacquarie Research
12.08.2011Alibabacom underperformMacquarie Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Alibaba nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen