DAX24.894 -0,2%Est505.995 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,38 -0,5%Nas23.817 +0,9%Bitcoin74.402 +0,3%Euro1,1993 -0,4%Öl68,01 +0,5%Gold5.266 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 PUMA 696960 SAP 716460 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA CSG Group A420X0 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 BioNTech (ADRs) A2PSR2 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Zinsentscheid: Asiens Börsen uneinheitlich -- Handelskonflikte belasten LVMH - Gewinn sinkt -- WACKER CHEMIE: Schwache Konjunktur führt zu hohem Verlust 2025 -- Goldpreis im Fokus
Top News
Aeva Technologies-Aktie im Fokus: Was Anleger über den neuen NVIDIA-Partner wissen müssen Aeva Technologies-Aktie im Fokus: Was Anleger über den neuen NVIDIA-Partner wissen müssen
Discord-Aktie vor IPO? Vertrauliche SEC-Einreichung weckt Hoffnungen auf Börsendebüt Discord-Aktie vor IPO? Vertrauliche SEC-Einreichung weckt Hoffnungen auf Börsendebüt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung

MÄRKTE ASIEN/Überwiegend mit Gewinnen vor Fed - Kursrutsch in Jakarta

28.01.26 06:53 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
HANWHA TECHWIN CO.LTD
1.230.000,00 KRW -32.000,00 KRW -2,54%
Charts|News|Analysen
SK hynix Inc.
800.000,00 KRW 64.000,00 KRW 8,70%
Charts|News|Analysen

DOW JONES--Mehrheitlich mit Aufschlägen zeigen sich die asiatischen Aktienmärkte zur Wochenmitte. Händler sprechen von Zurückhaltung vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Abend. Zinssenkungen werden dieses Mal nicht erwartet. Da sich die Amtszeit von Notenbank-Chef Jerome Powell allerdings dem Ende nähert, rechnen zahlreiche Teilnehmer damit, dass er die übliche politische Zurückhaltung bei seinen Aussagen aufgeben könnte.

Wer­bung

In Asien folgen vor allem technologie-lastige Börsen dem Kursplus der Wall Street. In Taiwan geht es um 0,3 Prozent höher, in Korea springt der Kospi erneut auf ein Rekordhoch und gewinnt aktuell 1,7 Prozent Plus. Vor allem beim Hersteller von knappen RAM-Speichern, SK Hynix, geht es um weitere 4,9 Prozent höher. Auch Rüstungshersteller sind gesucht, Hanwha Aerospace steigen um 4,6 Prozent. Hier treiben starke Vorgaben von den US-Zahlen von RTX (Raytheon).

Einen Kursrutsch von 7,3 Prozent erleiden die Börsen in Indonesien, allerdings nach einem sehr starken Aufwärtstrend mit fast 50 Prozent Plus seit April vergangenen Jahres. Für den Ausverkauf sorgt Indexbetreiber MSCI, der Börse in Jakarta drohe die Rückstufung auf "frontier market"-Status. Dies würde Indonesien nicht mehr investierbar machen für Fonds, die nur in Schwellenländer gehen dürfen.

In Hongkong ist der Hang-Seng-Index aus seiner mehrmonatigen Seitwärtsbewegung nach oben ausgebrochen und legt um 2,4 Prozent zu. Stützend wirken Berichte aus dem Finanzministerium über die Bereitschaft zu Steuererleichterung zur Förderung des Wachstums. Allein vergangenes Jahr hätten diese schon über 400 Milliarden Dollar betragen.

Wer­bung

In Indien spielt das Freinhandelsabkommen mit der EU keine Rolle an den Börsen. Dieser sei zu langfristig, so dass ein konkreter Einfluss auf Quartalsgewinne börsennotierter Unternehmen noch nicht sichtbar sei. Der Nifty-50-Index klettert um 0,6 Prozent.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.933,90 -0,1% +1,7% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 53.077,53 -0,5% +5,1% 07:00

Kospi (Seoul) 5.172,51 +1,7% +22,7% 07:30

Shanghai-Comp. 4.149,38 +0,2% +4,1% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 27.765,75 +2,4% +4,4% 09:00

Wer­bung

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 08:20 % YTD

EUR/USD 1,1993 -0,4 1,2042 1,1873 +1,1%

EUR/JPY 182,97 -0,2 183,41 183,47 -0,6%

EUR/GBP 0,8689 -0,1 0,8697 0,8675 -0,4%

GBP/USD 1,3801 -0,3 1,3847 1,3687 +1,5%

USD/JPY 152,57 0,2 152,30 154,52 -1,7%

USD/KRW 1.422,96 -0,8 1.434,16 1.444,75 +0,1%

USD/CNY 6,9720 0,1 6,9638 6,9895 -0,5%

USD/CNH 6,9392 0,1 6,9334 6,9539 -0,4%

USD/HKD 7,8010 0,0 7,7990 7,7994 +0,2%

AUD/USD 0,6996 -0,2 0,7009 0,6918 +3,6%

NZD/USD 0,6023 -0,3 0,6042 0,5968 +3,6%

BTC/USD 88.899,30 -0,3 89.151,10 88.322,60 -0,6%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 62,79 62,39 +0,6% +0,40 +5,4%

Brent/ICE 67,91 67,57 +0,5% +0,34 +7,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 5.264,67 5.176,95 +1,7% +87,72 +16,0%

Silber 115,73 112,1765 +3,2% +3,55 +45,7%

Platin 2.255,70 2.198,89 +2,6% +56,81 +23,9%

Kupfer 5,98 5,86 +2,0% +0,12 +4,8%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 28, 2026 00:53 ET (05:53 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf HANWHA TECHWIN

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HANWHA TECHWIN

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu SK hynix Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung