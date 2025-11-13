DAX24.381 +1,2%Est505.787 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,84 +1,7%Nas23.406 -0,3%Bitcoin89.320 +2,0%Euro1,1585 -0,1%Öl62,75 +0,1%Gold4.211 +0,4%
MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - In Sydney bremsen starke Arbeitsmarktdaten

13.11.25 06:48 Uhr
Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Wie schon an den US-Börsen zu beobachten, sprechen auch an den ostasiatischen Börsen Marktteilnehmer von einer Umschichtung aus Technologieaktien in konjunkturreagiblere Standardtitel. Hintergrund seien die allgemein als sehr hoch erachteten Bewertungen von Technologietiteln. Dass in den USA der Schutdown nun tatsächlich beendet, sorgt für keinen Impuls mehr. Wie erwartet hat nach dem Senat auch das Repräsentantenhaus dem Haushalt zugestimmt und Präsident Trump die Vereinbarung unterzeichnet.

In Tokio steigt der Nikkei-225 um 0,4 Prozent auf 51.251 Punkte. Aktien und auch der Yen zeigen sich wenig beeindruckt davon, dass neue japanische Erzeugerpreise leicht über den Erwartungen ausgefallen sind, was die Zinserhöhungsabsichten der Bank of Japan stützt. Der Yen tendiert auf dem jüngst ermäßigten Niveau seitwärts. auch in Seoul geht es nach oben. Der Kospi gewinnt 0,6 Prozent und steigt den vierten Tag in Folge.

An den chinesischen Börsen kehrt sich das Bild vom Vortag um. Während der Shanghai-Composite um 0,4 Prozent zulegt, gibt der als technolgielastig geltende HSI in Hongkong um 0,4 Prozent nach. Hier sprechen Händler auch von Vorsicht vor den Quartalszahlen großer Technologiekonzerne wie Alibaba (Kurs: -1,3%), Tencent (-0,8%) und JD.com (-1,8%) sowie Semiconductor Manufacturing International (unverändert). Im Fokus habe der Markt dabei weitere Hinweise auf Chinas KI-Ambitionen sowie die Verbraucherausgaben in China.

Tagesverlierer war Sydney. Dort ist der Handel bereits beendet mit einem Minus von 0,7 Prozent. Belastend wirkte dort, dass das australische Beschäftigungswachstum im Oktober mehr doppelt so hoch ausfiel wie erwartet. Das schürte Spekulationen, dass die Notenbank des Landes von weiteren Zinssenkungen absehen könnte. Diese hatte wiederholt signalisiert, dass Inflation und Beschäftigung für sie die wichtigsten Faktoren für Zinssenkungen seien.

Laut Markexperte Matt Simpson von StoneX heizen die starken Daten sogar Spekulationen über eine mögliche Zinserhöhung an. Angesichts der robusten Beschäftigung, der stärkeren Inflation im dritten Quartal und der stark ansteigenden Wohnungsbaudarlehen habe die Zentralbank bereits "mehr als genug Munition, um den Grundstein für eine mögliche Anhebung im nächsten Jahr zu legen".

Unter den Einzelwerten sind in Tokio laut Börsianern Finanzwerte gesucht. Im Technologiesegment geht es für Softbank Group um weitere rund 5 Prozent nach unten.

In Sydney rutschten Xero um 9 Prozent ab nach der Vorlage von Geschäftszahlen. Das Sprengstoff- und Chemieunternehmen Orica meldete einen starken Rückgang des Jahresgewinns, erhöht aber seine Dividende und stockt die Ermächtigung für Aktienrückkäufe auf. Die Aktie verteuerte sich um 2,5 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 13, 2025 00:48 ET (05:48 GMT)

