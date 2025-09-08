DAX23.807 +0,9%ESt505.363 +0,8%Top 10 Crypto15,80 -0,1%Dow45.515 +0,3%Nas21.799 +0,5%Bitcoin95.112 -0,1%Euro1,1776 +0,1%Öl66,48 +0,4%Gold3.655 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt fester -- Wall Street grün -- Musk erhält Mega-Aktienpaket von Tesla -- EchoStar, AMD, Novo Nordisk, BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, ASML, Munich Re, Porsche, Amazon, Gold im Fokus
Top News
CEO Elon Musk verschiebt Fokus: Tesla-Aktie soll durch Optimus statt E-Autos wachsen CEO Elon Musk verschiebt Fokus: Tesla-Aktie soll durch Optimus statt E-Autos wachsen
So sollte NVIDIA seinen Milliarden-Cashbestand nutzen: Rekord-Aktienrückkäufe oder Forschung? So sollte NVIDIA seinen Milliarden-Cashbestand nutzen: Rekord-Aktienrückkäufe oder Forschung?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
"Weil finanzielle Unabhängigkeit Freiheit bedeutet" - Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller im Interview

MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Rekordhoch in Tokio

09.09.25 06:53 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Advantest Corp.
67,87 EUR 0,77 EUR 1,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Commonwealth Bank Australia Ltd.
94,77 EUR 0,51 EUR 0,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Samsung
70.100,00 KRW 600,00 KRW 0,86%
Charts|News|Analysen
SK hynix Inc.
USD 0,00 USD 0,00%
Charts|News|Analysen
Westpac Banking Corp.
21,13 EUR -0,14 EUR -0,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Die ostasiatischen Aktienmärkte und die Börse in Sydney zeigen sich im Handelsverlauf am Dienstag ohne einheitliche Richtung. Die Vorgabe der Wall Street verpufft weitgehend. Dort hatten die Indizes moderat zugelegt, der Nasdaq-Composite dabei ein Rekordhoch erreicht.

Wer­bung

Hauptthema ist weiter die Erwartung, dass die US-Notenbank am 17. September die Zinsen senken dürfte. In Tokio erreichte der Nikkei-225 im frühen Geschäft ein Rekordhoch mit 44.186 Punkten, aktuell liegt er aber nur noch ganz leicht im Plus bei 43.691 Punkten. Treiber ist laut Marktteilnehmern weiter die Politik mit der Spekulation, dass der Nachfolger des am Wochenende zurückgetretenen Premierminister Shigeru Ishiba eine expansivere Fiskalpolitik betreiben könnte. Außerdem gehen die Erwartungen dahin, dass die japanische Notenbank mit der avisierten Zinserhöhung wegen der politischen Krise zunächst abwarten dürfte. Leicht bremsend wirkt ein etwas anziehender Yen.

Im südkoreanischen Seoul setzt der Kospi seine Gewinnserie fort, wobei er diesmal kräftig anzieht um gut 1 Prozent. Populäre Technologiewerte wie das Schwergewicht Samsung Electronics und der Halbleiterwert SK Hynix verteuern sich um 1,2 bzw. 3,5 Prozent. Auch andernorts sind Halbleiterwerte gesucht. In Tokio schießen Advantest um 7,2 Prozent nach oben, in Hongkong legen SMIC um 1,0 Prozent zu.

Während in Shanghai das Marktbarometer um 0,3 Prozent zurückkommt, zieht der HSI in Hongkong um 0,8 Prozent an. In Sydney ist die Tendenz leichter mit einem Minus von 0,6 Prozent, wobei Verluste im Bankensektor drücken. ANZ Group kommen um 0,5 Prozent zurück, nachdem Australiens viertgrößte Bank Pläne enthüllt hat, 3.500 Arbeitsplätze abzubauen und eine 560 Millionen Austral-Dollar teure Umstrukturierung vorzunehmen. Commonwealth Bank verlieren 1,2 Prozent, für Westpac geht es um 0,7 Prozent nach unten. Hier sorgt auch ein niedrigeres Kursziel durch Morgan Stanley für Verkäufe.

Wer­bung

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.793,70 -0,6% +8,7% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 43.691,10 +0,1% +7,8% 08:30

Kospi (Seoul) 3.256,71 +1,2% +35,7% 08:30

Shanghai-Comp. 3.815,61 -0,3% +13,7% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 25.839,36 +0,8% +26,8% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 09:20 % YTD

EUR/USD 1,1768 0,1 1,1762 1,1727 +13,1%

EUR/JPY 173,29 -0,1 173,51 173,19 +6,6%

Wer­bung

EUR/GBP 0,8675 -0,1 0,8682 0,8676 +4,9%

GBP/USD 1,3565 0,1 1,3546 1,3517 +7,9%

USD/JPY 147,25 -0,2 147,52 147,69 -5,8%

USD/KRW 1.387,96 0,1 1.386,71 1.386,42 -6,0%

USD/CNY 7,0961 -0,0 7,0984 7,0997 -1,5%

USD/CNH 7,1204 -0,0 7,1225 7,1286 -2,8%

USD/HKD 7,7896 -0,0 7,7933 7,7936 +0,4%

AUD/USD 0,6601 0,2 0,6590 0,6582 +5,9%

NZD/USD 0,5944 0,1 0,5940 0,5922 +5,3%

BTC/USD 112.040,30 -0,3 112.343,30 111.362,50 +17,4%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 62,57 62,26 +0,5% +0,31 -13,9%

Brent/ICE 66,39 66,02 +0,6% +0,37 -12,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.650,04 3.637,10 +0,4% +12,94 +36,7%

Silber 41,37 41,325 +0,1% +0,05 +42,1%

Platin 1.187,44 1.179,43 +0,7% +8,01 +34,3%

Kupfer 4,57 4,56 +0,2% +0,01 +11,2%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 09, 2025 00:53 ET (04:53 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Advantest

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Advantest

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Samsung

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Samsung

DatumRatingAnalyst
06.03.2013Samsung verkaufenJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst
06.03.2013Samsung verkaufenJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Samsung nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen