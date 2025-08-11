DAX24.283 ±0,0%ESt505.465 -0,1%Top 10 Crypto15,90 -1,8%Dow44.938 ±0,0%Nas21.173 -0,7%Bitcoin97.640 -0,4%Euro1,1653 ±0,0%Öl67,30 +0,4%Gold3.339 -0,2%
MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Tokio mit Abgaben, Sydney auf Rekordhoch

21.08.25 09:20 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Baidu.com Inc.
74,40 EUR -0,90 EUR -1,20%
BHP Billiton Ltd.
23,14 EUR 0,34 EUR 1,47%
Westpac Banking Corp.
21,17 EUR 0,12 EUR 0,57%
DOW JONES--Mehrheitlich mit Gewinnen haben sich am Donnerstag die Börsen in Ostasien und Australien gezeigt. Damit wurden die uneinheitlichen Vorgaben der Wall Street, wo Technologiewerte erneut unter Druck standen, weitgehend ignoriert. In Asien legten vor allem Sydney (+1,1%) und Seoul (+0,4%) zu. Der Kospi hatte am Vortag unter den Verlusten bei Technologiewerten gelitten. Marktteilnehmer sprachen auch von einer Erholungsbewegung, nach drei Handelstagen in Folge mit Abgaben und dem niedrigsten Stand seit rund eineinhalb Monaten am Vortag. Die Erholung verlor im späten Handel allerdings deutlich an Dynamik.

In Sydney markierte der S&P/ASX 200 im Verlauf ein neues Rekordhoch. Erstmals schloss der Index über der Marke von 9.000 Punkten. Die Investoren hätten verstärkt von Technologiewerten in Sektoren wie Finanzen und Rohstoffe umgeschichtet, hieß es. Die Aktien von BHP gewannen 0,7 Prozent und Westpac Banking rückten um 1,3 Prozent vor. Dazu kamen positive australische Konjunkturdaten. Hier stiegen die Einkaufsmanagerindizes im Produktions- und Dienstleistungssektor im August schneller als im Vormonat.

Für den Shanghai-Composite ging es um 0,1 Prozent nach oben. Hier stieg der Optimismus in Bezug auf eine konjunkturelle Erholung, so Marktteilnehmer. Die People's Bank of China (PBoC) hatte ihren Leitzins für Kredite am Vortag wie erwartet unverändert gelassen. Der Markt setzt auf weitere Stimulierungsmaßnahmen der chinesischen Regierung.

Dagegen reduzierte sich der Hang-Seng-Index im späten Handel um 0,4 Prozent. Hier belastete das Minus von Baidu, die um 2,6 Prozent nachgaben. Der Internet-Konzern berichtete für das zweite Quartal Zahlen, die über den Erwartungen des Marktes lagen. Doch die Umsatzentwicklung blieb hinter den Prognosen zurück. Die Einnahmen aus dem Werbegeschäft könnten im dritten Quartal weiter sinken, erklärten die Analysten von Daiwa in einer Research Note. Während die Kommerzialisierung der KI-Cloud und im Geschäft mit Robotaxis auf Kurs bleibe, stehe das Anzeigengeschäft von Baidu unter "zunehmendem Druck".

Auch für den Nikkei-225 ging es nach unten, der Index verlor 0,6 Prozent auf 42.610 Punkte. Marktteilnehmer verwiesen auf Gewinnmitnahmen nach den jüngsten Rekordhochs. Zudem herrschte Zurückhaltung im Vorfeld der Rede von Fed-Chairman Jerome Powell auf dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole am Freitag. Hier erhoffen sich die Anleger Hinweise auf den weiteren Zinskurs der US-Notenbank. Das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung setzte vor diesem Hintergrund keinen Impuls.

Positive japanische Konjunkturdaten blieben ohne Einfluss. So meldete S&P Global für August ein beschleunigtes Wachstum im privaten Sektor, mit der höchsten Produktionssteigerung seit sechs Monaten. Der Aufschwung sei breit abgestützt, da neben den Dienstleistungen auch die Industrieproduktion wieder zunehme, hieß es.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 9.019,10 +1,1% +9,0% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 42.610,17 -0,6% +9,2% 08:30

Kospi (Seoul) 3.141,74 +0,4% +30,9% 08:30

Schanghai-Comp. 3.771,10 +0,1% +11,2% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 25.063,26 -0,4% +25,5% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 09:32 % YTD

EUR/USD 1,1643 -0,1 1,1651 1,1644 +12,5%

EUR/JPY 171,77 0,1 171,66 171,75 +5,6%

EUR/GBP 0,8657 -0,0 0,8660 0,8622 +4,3%

GBP/USD 1,3450 -0,1 1,3458 1,3505 +7,8%

USD/JPY 147,54 0,1 147,32 147,49 -6,1%

USD/KRW 1.398,66 0,1 1.397,91 1.398,01 -5,6%

USD/CNY 7,1328 -0,0 7,1348 7,1302 -1,0%

USD/CNH 7,1818 0,0 7,1811 7,1825 -2,0%

USD/HKD 7,8119 -0,0 7,8120 7,8088 +0,4%

AUD/USD 0,6422 -0,2 0,6433 0,6442 +4,3%

NZD/USD 0,5819 -0,0 0,5820 0,5823 +5,3%

BTC/USD 113.663,60 -0,6 114.391,10 113.664,40 +19,9%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 63,25 62,71 +0,9% +0,54 -13,4%

Brent/ICE 67,33 66,84 +0,7% +0,49 -11,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.338,86 3.347,80 -0,3% -8,94 +26,3%

Silber 37,90 37,925 -0,1% -0,02 +29,4%

Platin 1.144,26 1.153,07 -0,8% -8,81 +28,4%

Kupfer 4,42 4,44 -0,5% -0,02 +7,5%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/thl

(END) Dow Jones Newswires

August 21, 2025 03:21 ET (07:21 GMT)

