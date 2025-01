MÄRKTE EUROPA/Zoll-Hoffnungen treiben DAX auf achtes Hoch in Folge

DOW JONES--Weiter in Rallylaune zeigen sich Europas Börsen am Freitag. Stützend wirken Aussagen von US-Präsident Donald Trump, denen zufolge er es vorzöge, keine Zölle auf chinesische Importe erheben zu müssen. Das wird an den Börsen als weiteres Indiz dafür gesehen, dass sich Trump in der Zollpolitik letztlich pragmatischer zeigen werde als angekündigt. Vor allem Autowerte profitieren davon, der Sektor springt um 1,5 Prozent nach oben - auch der Rohstoffsektor zieht an.

"Mit der Ankündigung, möglicherweise auf Zölle gegen China zu verzichten, zündet der US-Präsident die nächste Stufe das aktuellen Kursfeuerwerks", heißt es beim Vermögensverwalter QC Partners. Der DAX habe am Vortag sein siebtes Allzeithoch in Serie erreicht. Mit dem achten Rekord in Folge stellt der deutsche Leitindex nun seine Rekordserie aus dem vergangenen Jahr ein. Der DAX steigt um 0,3 Prozent auf 21.470 Punkte und bewegt sich erneut auf Allzeithoch, der Euro-Stoxx-50 legt um 0,6 Prozent auf 5.248 Zähler zu.

Entspannung im Luxussektor

Bessere Geschäftszahlen von Burberry erfreuen die gesamte Luxus- und Modebranche. Die Titel der Briten springen in London um 13 Prozent und ziehen auch Hugo Boss um 5,2 Prozent nach oben. Burberry hat klar besser als gedacht ausgefallene Geschäftszahlen vorgelegt. Beim Umsatz ging es nur um 4 Prozent zum Vorjahr zurück, während sich der Marktkonsens schon auf 12 Prozent Minus eingestellt hatte, wie die Citigroup festhält. Mit Begeisterung an den Börsen aufgenommene Richemont-Zahlen hatten unlängst die Hoffnung aufkommen lassen, dass das Schlimmste hinter dem Luxusgütersektor liege. Auch Richemont steigen 2,5 Prozent.

Gesucht ist der Autosektor in Europa. BMW, Porsche und Mercedes-Benz legen je um die 3 Prozent zu. Hier spiegele sich die Hoffnung auf weniger Strafzölle, heißt es im Handel.

Beim Symrise-Konkurrenten Givaudan liegen die Geschäftszahlen im Rahmen der Erwartungen. Umsätze von 7,41 Milliarden Franken steht eine Konsensschätzung von 7,39 Milliarden gegenüber. Auch der Nettogewinn liegt im Rahmen. Entsprechend steigen die Aktien um 0,7 Prozent, Symrise um 0,8 Prozent.

Kräftig nach unten geht es beim schwedischen Telekom-Ausrüster Ericsson mit 7,5 Prozent. Die Umsätze im vierten Quartal bewegen sich zwar im Rahmen der Erwartungen, das Nettoergebnis hat mit 4,7 Milliarden Kronen die Schätzung von 7,05 Milliarden aber klar verfehlt.

Um 0,6 Prozent steigen die Aktien von Rolls-Royce. Das Unternehmen hat einen Großauftrag von der britischen Regierung mit einem Volumen von 9 Milliarden Pfund erhalten. Rolls-Royce soll die U-Boot-Flotte des Landes mit neuen Atomreaktoren ausstatten. Beim deutschen Konkurrenten MTU geht es 3 Prozent tiefer nach der Benennung eines neuen CFO.

Bei Puma hält die Verunsicherung über die künftige Entwicklung weiter an. Die Aktien klettern nach dem Vortagesabsturz nur um 0,6 Prozent - und dies auch nur, weil Goldman Sachs das Kursziel gesenkt, aber die Kaufempfehlung bestätigt habe, heißt es im Handel. Adidas zeigen sich unverändert.

Auch Umstufungen sorgen für Bewegung: Sie springen Carl Zeiss Meditec um fast 4 Prozent, nachdem sie von HSBC auf "Kaufen" mit Kursziel 54 EUR erhöht wurden.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.248,42 +0,6% 30,92 +7,2%

Stoxx-50 4.534,32 +0,3% 13,28 +5,2%

DAX 21.470,71 +0,3% 59,18 +7,8%

MDAX 26.202,11 +1,0% 250,87 +2,4%

TecDAX 3.662,64 +0,2% 5,63 +7,2%

SDAX 14.343,43 +1,0% 136,65 +4,6%

FTSE 8.570,81 +0,1% 5,61 +5,5%

CAC 7.970,70 +1,0% 78,09 +8,0%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,55 +0,01 +0,19

US-Zehnjahresrendite 4,63 -0,02 +0,06

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:02 Uhr Do, 17:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0487 +0,7% 1,0456 1,0412 +1,3%

EUR/JPY 162,87 +0,2% 162,44 162,47 -0,0%

EUR/CHF 0,9481 +0,3% 0,9462 0,9453 +1,1%

EUR/GBP 0,8458 +0,3% 0,8434 0,8437 +2,2%

USD/JPY 155,33 -0,5% 155,36 156,04 -1,3%

GBP/USD 1,2399 +0,4% 1,2397 1,2340 -0,9%

USD/CNH (Offshore) 7,2452 -0,5% 7,2527 7,2906 -1,2%

Bitcoin

BTC/USD 105.389,00 +1,3% 105.010,90 105.689,30 +11,3%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 74,47 74,62 -0,2% -0,15 +4,5%

Brent/ICE 78,28 78,29 -0,0% -0,01 +4,6%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 49,71 49,35 +0,7% +0,36 -2,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.771,88 2.754,90 +0,6% +16,98 +5,6%

Silber (Spot) 30,84 30,48 +1,2% +0,36 +6,8%

Platin (Spot) 956,78 950,25 +0,7% +6,53 +5,5%

Kupfer-Future 4,35 4,31 +1,1% +0,05 +8,6%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

