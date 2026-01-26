MÄRKTE USA/Börse trotz Unwägbarkeiten weiter aufwärts - UnitedHealth brechen ein

DOW JONES--Die Stimmung an der Wall Street ist besser als von etlichen Marktbeobachtern vorausgesagt. Denn auch am Dienstag stehen die Börsenampeln auf Grün. Beim marktbreiten S&P-500 könnte sogar ein Allzeithoch winken. Das Prinzip "Sell America" scheint am Aktienmarkt anders als beim Dollar keine große Rolle zu spielen. Die jüngste Eskalation mit neuen US-Zolldrohungen gegen Kanada scheint Anleger genauso wenig zu schrecken wie die Möglichkeit eines neuen teilweisen Regierungsstillstands ab Freitag. Im frühen Handel sinkt der Dow-Jones-Index gedrückt vom Einbruch bei UnitedHealth um 0,8 Prozent auf 49.027 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite gewinnen dagegen 0,2 bzw. 0,5 Prozent.

Wer­bung Wer­bung

"Diese Woche ist entscheidend für die kurzfristige Marktstimmung im weiteren Verlauf des Jahres 2026. Die Geschichte zeigt, dass ein starker Januar oft den Rahmen für den Rest des Jahres vorgibt, wobei die Anlegerpsychologie eine übergeordnete Rolle spielt", bemüht Chefmarktstratege Chris Brigati von SWBC die Geschichte. Im Haushaltsstreit um die Finanzierung der Heimatschutzbehörde (ICE) schickt US-Präsident Donald Trump nach den tödlichen Schüssen von ICE-Beamten seinen Grenzbeauftragten Tom Homan nach Minneapolis. Beobachter werten dieses Vorgehen als Versuch der Deeskalation und Aufarbeitung der Geschehnisse.

Am Dienstag beginnt die zweitägige Sitzung der US-Notenbank. Von der Fed wird keine Änderung des Leitzinses erwartet. Da sich die Amtszeit von US-Notenbankgouverneur Jerome Powell dem Ende zuneigt, könnte er seine übliche rhetorische Zurückhaltung aufgeben. Insofern versprechen seine Kommentare am Mittwoch spannender zu werden als üblich. Im frühen Handel wird der Index des Verbrauchervertrauens für Januar veröffentlicht, Volkswirte rechnen mit einer leichten Verbesserung.

Die Renditen langlaufender US-Staatsanleihen notieren etwas höher - im Zehnjahresbereich um 1 Basispunkt auf 4,22 Prozent. Obwohl allgemein erwartet wird, dass die Fed die Zinssätze am Mittwoch unverändert lassen wird, "werden die Märkte sehr empfindlich auf jegliche Zinsprognose reagieren (...)", mutmaßt Analyst Konstantinos Chrysikos von Kudotrade. Entsprechende Verlautbarungen dürften Anleihen und Dollar in Bewegung versetzen.

Wer­bung Wer­bung

Der US-Dollar bleibt den dritten Tag in Folge unter Druck, der Dollar-Index büßt weitere 0,7 Prozent ein. Starke Kapitalzuflüsse in die Schwellenländer gingen wohl zulasten des Greenbacks. Zu den Risiken für den Dollar in dieser Woche zählten möglicherweise schwache US-Emissionen.

Der Goldpreis (+1,3%) zieht wieder an und marschiert Richtung 6.000 Dollar pro Feinunze - Silber (+5,6%) legt noch deutlicher zu. Dollar-Schwäche und die geopolitische Verunsicherung stützen. Händler verweisen zudem auf die hohen Verschuldungsquoten der Staaten und die andauernden Käufe der Notenbanken. Yardeni Research rechnet mit einem Goldpreisanstieg auf 6.000 Dollar je Unze noch in diesem Jahr und mit 10.000 Dollar bis zum Ende des Jahrzehnts.

Am Erdölmarkt drehen die Preise deutlicher ins Plus. Die Sorgen über mögliche Lieferunterbrechungen im Iran seien nicht der einzige Grund für den Preisanstieg der vergangenen Wochen, urteilt Analyst Fawad Razaqzada von Forex.com. Er verweist auf den andauernden Krieg in der Ukraine, der trotz stattfindender Friedensgespräche weiter tobe. Damit bleibe es vorerst bei Sanktionen gegen Russland und die dortige Ölbranche. Produktionsausfälle in den USA durch Frost trügen ebenfalls zu Angebotssorgen bei.

Wer­bung Wer­bung

Am Aktienmarkt klettern Werte mit KI-Bezug, nachdem der Sektor in Asien besonders gut gelaufen ist. Micron Technology teilte zudem mit, dass das Unternehmen aufgrund der stark steigenden Nachfrage nach Speicherchips in den nächsten zehn Jahren rund 24 Milliarden US-Dollar in Singapur investieren werde - der Kurs steigt um 4,6 Prozent. Berichte über eine Kooperation der südkoreanischen SK Hynix mit Microsoft (+1,5%) kommen ebenfalls gut an. CoreWeave klettern um 4,3 Prozent.

US-Gesundheitstitel geraten unter Druck, nachdem die Trump-Regierung eine sehr niedrige Anhebung der Sätze für die Medicare-Versicherung vorgeschlagen hat - Analysten hatten mit deutlich höheren Aufschlägen gerechnet. UnitedHealth brechen um 17,6 Prozent ein, zusätzlich belasten von schwachen Geschäftszahlen. Die Krankenversicherung hat im vierten Quartal unter anderem wegen massiver Belastungen nur noch einen marginalen Gewinn verzeichnet. Für das laufende Jahr stellt Unitedhealth einen möglichen Umsatzrückgang in Aussicht. Die Aktien der Mitbewerber Humana und CVS Health stürzen um 19,4 bzw. 10,2 Prozent ab.

Boeing verlieren 1,7 Prozent nach Vorlage von Geschäftszahlen. Zwar berichtete der Flugzeugriese klar besser als erwartet ausgefallene Gewinnkennziffern, diese waren aber durch den Verkauf von Vermögenswerten getrieben. Zudem war die Aktie zuletzt gut gelaufen. Überraschend gute Geschäftszahlen des Paketlogistikers UPS hieven den Kurs um 1,0 Prozent nach oben.

Eine angekündigte Wertberichtigung hat General Motors (GM) im vierten Quartal tiefrote Zahlen beschert. Der operative Gewinn lag dagegen im Rahmen der Erwartungen - der Kurs zieht um 5,1 Prozent an. Der Wehrtechnikkonzern RTX (+2,1%) überzeugt dagegen mit seinem Quartalsausweis. American Airlines (-3%) hat die Gewinnerwartungen für das vierte Quartal verfehlt. Nucor sinken um 1,8 Prozent nach schwachen Viertquartalszahlen des Stahlkonzerns. Agilysys rauschen 16 Prozent gen Süden, der Anbieter von Gastro-Software verfehlte die Markterwartung in der dritten Periode.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 49.027,17 -0,8% -385,23 +2,8%

S&P-500 6.965,02 +0,2% 14,79 +1,5%

NASDAQ Comp 23.723,12 +0,5% 121,77 +1,5%

NASDAQ 100 25.836,05 +0,5% 122,84 +1,8%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 17:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1952 +0,6% 1,1878 1,1883 +1,1%

EUR/JPY 182,94 -0,1% 183,13 183,01 -0,6%

EUR/CHF 0,9170 -0,7% 0,9233 0,9210 -0,8%

EUR/GBP 0,8679 -0,1% 0,8686 0,8673 -0,4%

USD/JPY 153,07 -0,7% 154,16 154,00 -1,7%

GBP/USD 1,3771 +0,7% 1,3676 1,3701 +1,5%

USD/CNY 6,9844 -0,0% 6,9874 6,9865 -0,5%

USD/CNH 6,9476 -0,0% 6,9487 6,9502 -0,4%

AUS/USD 0,6963 +0,8% 0,6910 0,6928 +3,6%

Bitcoin/USD 87.724,70 -0,4% 88.042,20 87.394,20 -0,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 61,27 60,63 +1,1% 0,64 +5,4%

Brent/ICE 66,23 65,59 +1,0% 0,64 +7,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 5.078,66 5.011,05 +1,3% 67,61 +16,0%

Silber 109,66 103,86 +5,6% 5,79 +45,7%

Platin 2.201,49 2.172,77 +1,3% 28,72 +23,9%

Kupfer 5,86 6,02 -2,6% -0,16 +4,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 27, 2026 09:54 ET (14:54 GMT)