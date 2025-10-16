Hypoport-Aktie: Wachstum bei Immobilienkrediten schwächt sich ab
Beim Finanzdienstleister Hypoport hat die Erholung des privaten Immobilienmarkts im dritten Quartal weiter an Tempo verloren.
Im dritten Quartal wurden über Hypoports Plattform Europace Immobilienkredite von knapp 18,8 Milliarden Euro vermittelt und damit 10 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das im SDAX gelistete Unternehmen am Donnerstag in Berlin mitteilte. Nach einem Anstieg von 23 Prozent im ersten Halbjahr lag das Wachstum in den ersten neun Monaten insgesamt noch bei 18 Prozent.
Hypoport berichtete von einem "sich weiter normalisierenden Marktumfeld", nachdem der Markt für Immobilienfinanzierung in den vergangenen Jahren wegen der zunächst stark gestiegenen Zinsen eingebrochen war. Besonders deutlich legte in den ersten neun Monaten das Geschäft mit den Genossenschaftsbanken und Sparkassen zu, während die Vermittlung von Krediten privater Banken erneut schwächer wuchs.
Der Großteil des Wachstums stammt laut Hypoport von Krediten für den Kauf von bereits bestehenden Häusern und Wohnungen. Die Zahl der Neubauten nehme zwar zu, doch sei das Wachstum in diesem Bereich immer noch gedämpft.
/stw/stk
BERLIN (dpa-AFX)
