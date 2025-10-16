DAX24.181 -0,2%Est505.605 +1,0%MSCI World4.307 +0,1%Top 10 Crypto15,51 +1,9%Nas22.670 +0,7%Bitcoin95.857 +0,8%Euro1,1654 +0,1%Öl62,47 ±0,0%Gold4.221 +0,3%
Markt normalisiert sich

Hypoport-Aktie: Wachstum bei Immobilienkrediten schwächt sich ab

16.10.25 08:05 Uhr
Hypoport-Aktie: Erholung des Immobilienmarkts macht schlapp - Zahl der Immobilienkredite steigt weniger stark | finanzen.net

Beim Finanzdienstleister Hypoport hat die Erholung des privaten Immobilienmarkts im dritten Quartal weiter an Tempo verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hypoport SE
151,60 EUR 0,20 EUR 0,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im dritten Quartal wurden über Hypoports Plattform Europace Immobilienkredite von knapp 18,8 Milliarden Euro vermittelt und damit 10 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das im SDAX gelistete Unternehmen am Donnerstag in Berlin mitteilte. Nach einem Anstieg von 23 Prozent im ersten Halbjahr lag das Wachstum in den ersten neun Monaten insgesamt noch bei 18 Prozent.

Hypoport berichtete von einem "sich weiter normalisierenden Marktumfeld", nachdem der Markt für Immobilienfinanzierung in den vergangenen Jahren wegen der zunächst stark gestiegenen Zinsen eingebrochen war. Besonders deutlich legte in den ersten neun Monaten das Geschäft mit den Genossenschaftsbanken und Sparkassen zu, während die Vermittlung von Krediten privater Banken erneut schwächer wuchs.

Der Großteil des Wachstums stammt laut Hypoport von Krediten für den Kauf von bereits bestehenden Häusern und Wohnungen. Die Zahl der Neubauten nehme zwar zu, doch sei das Wachstum in diesem Bereich immer noch gedämpft.

/stw/stk

BERLIN (dpa-AFX)

Analysen zu Hypoport SE

DatumRatingAnalyst
23.09.2025Hypoport SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.09.2025Hypoport SE BuyWarburg Research
15.08.2025Hypoport SE BuyDeutsche Bank AG
12.08.2025Hypoport SE BuyWarburg Research
12.08.2025Hypoport SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
23.09.2025Hypoport SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.09.2025Hypoport SE BuyWarburg Research
15.08.2025Hypoport SE BuyDeutsche Bank AG
12.08.2025Hypoport SE BuyWarburg Research
12.08.2025Hypoport SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
24.10.2024Hypoport SE HoldWarburg Research
24.07.2024Hypoport SE HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
12.03.2024Hypoport SE HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
23.01.2024Hypoport SE HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
14.11.2023Hypoport SE HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
DatumRatingAnalyst
06.01.2023Hypoport SE SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
07.12.2022Hypoport SE SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
15.11.2022Hypoport SE SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
18.10.2022Hypoport SE SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
23.09.2022Hypoport SE SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hypoport SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen