Börse Frankfurt: DAX hält sich nach schwachen Einkaufsmanagerindizes im Plus

Marktbericht

Am Mittwoch, dem Tag vor dem Beginn des mit Spannung erwarteten Notenbanker-Treffens in den USA, kann der deutsche Leitindex zunächst weiter zulegen.

Der DAX stieg mit einem Plus von 0,35 Prozent bei 15.761,25 Punkten in den Handel ein und bewegt sich weiterhin auf grünem Terrain. Er setzt sich damit weiter vom jüngsten Tief knapp unter 15.500 Zählern nach oben ab und ist auf Kurs für den dritten Gewinntag in Folge. Unterstützung für die Aktien kommt vom Rentenmarkt, wo die Rendite-Rally von US-Staatsanleihen weiter pausiert.

Spannung vor Notenbanker-Treffen in Jackson Hole steigt

Der DAX koppelt sich am Mittwoch ein Stück weit von den US-Vorgabe ab. Dort war es am Dienstag im späten Handel zu leichten Verlusten gekommen. Kommentare des Präsidenten der regionalen Notenbank von Richmond, Thomas Barkin, die in Richtung weiterer Zinserhöhungen gingen, hatten dort auf die Stimmung gedrückt. Umso größer wird die Spannung vor dem alljährlichen Notenbanker-Treffen, das von Donnerstag bis Samstag in Jackson Hole (Wyoming) stattfindet.

Einkaufsmanagerindizes im Blick

Schwach ausgefallene Einkaufsmanagerindizes insbesondere aus Deutschland unterstreichen die Rezessionsrisiken im Euroraum. Der Index für den deutschen Dienstleistungssektor ist im August unerwartet deutlich unter die Expansionsschwelle von 50 gefallen auf 47,3. Ökonomen hatten ihn im Vorfeld zwar niedriger als im Juli, aber immer noch bei gut 51 gesehen. Der Index für das verarbeitende deutsche Gewerbe liegt bereits seit geraumer Zeit tief im Schrumpfungsbereich, er erholte sich auf dem niedrigen Niveau nur minimal von 38,8 auf einen Wert von 39,1.

Der Kollaps des deutschen Einkaufsmanagerindex schürt Zinsspekulationen, am Anleihemarkt sinken die Renditen deutlich. Die Zehnjahresrendite beispielsweise um 8 Basispunkte auf 2,56 Prozent. "Das spiegelt die Hoffnung auf ein Ende der Zinserhöhungen in der Eurozone ", kommentiert ein Händler. Niemand habe mit einem derartig starken Absturz gerechnet, damit falle die ehemalige Konjunkturlokomotive Europas komplett aus und die EZB habe eigentlich kein Potenzial für Zinserhöhungen.

Anleger warten auf NVIDIA-Bilanz

Anleger warten am Mittwoch außerdem gespannt auf die Quartalsbilanz des Chipkonzerns NVIDIA nach US-Börsenschluss. Das Unternehmen ist ein großer Profiteur des Booms von Künstlicher Intelligenz (KI). Allerdings sind die Erwartungen auch sehr hoch gesteckt. Sollte es beim Chipriesen Anzeichen geben, dass sich der Hype um KI nicht in deutlich steigenden Gewinnen niederschlägt, könnte der bisherige Kurstreiber für die Branche in sich zusammenfallen, heißt es.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones