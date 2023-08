Vor US-Notenbanker-Treffen am Donnerstag: DAX in Grün -- Börsen in Fernost ohne gemeinsame Richtung -- Salzgitter pocht auf Industriestrompreis -- Nordex, ING im Fokus

Am deutschen Aktienmarkt geht es am Mittwoch aufwärts. Der DAX begann den Mittwochshandel 0,35 Prozent fester bei 15.761,25 Punkten und bleibt dann auf grünem Terrain. Der TecDAX startete ebenfalls im Plus. Anschließend behält er sein positives Vorzeichen. Schwache Vorgaben der Wall Street scheinen den DAX damit nicht zu belasten. Die New Yorker Leitindizes waren am Dienstag mit Verlusten und eher am unteren Endes ihrer Tagesspannen aus dem Handel gegangen. An Konjunkturdaten stehen die Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone im Juli an. Darüber hinaus wirft das US-Notenbanker-Treffen am Donnerstag seine Schatten voraus. In Jackson Hole treffen sich hochrangige Notenbankvertreter der USA und diskutieren über das weitere geldpolitische Vorgehen. Anlegr erhoffen sich Hinweise darauf, ob es zu weiteren Zinserhöhungen kommt. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An den europäischen Börsen werden am Mittwoch Pluszeichen beobachtet. Der EURO STOXX 50 bewegte sich zum Handelsstart stärker und legt dann weiter zu. In den Fokus der Anleger rückt langsam aber sicher das Notenbanker-Treffen in Jackson Hole, das am Donnerstag beginnt. Marktteilnehmer erhoffen sich Hinweise auf die weitere Zinspolitik der Fed. Besondere Bedeutung wird einer Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell beigemessen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen zeigten sich am Dienstag uneinheitlich. Der Dow Jones Index eröffnete die Sitzung marginal höher, fiel anschließend jedoch ins Minus. Er verabschiedete sich letztlich 0,51 Prozent leichter bei 34.289,03 Punkten. Der NASDAQ Composite legte zum Start zu, fiel im Verlauf jedoch an die Nulllinie zurück, wo er den Tag 0,06 Prozent stärker bei 13.505,87 Zählern beendete. Wie dpa-AFX berichtet, hätten die jüngsten Konjunkturdaten laut Sophie Lund-Yates, Aktienanalystin beim Vermögensverwalter Hargreaves Landsdown, die Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft unterstrichen und damit die Annahme einer sanften Landung gestützt. In diesem Umfeld würden Technologie-Aktien besser performen und der allgemeine Optimismus breite sich auf die Märkte weltweit aus. Derweil fielen die Bestandsverkäufe von Häusern im Juli stärker als erwartet. Der Fokus der Anleger richtete sich jedoch eher auf das anstehende Notenbanker-Treffen, das Donnerstag bis Samstag in Jackson Hole stattfindet. Sie erhoffen sich konkretere Hinweise darauf, ob die Fed plant, die Leitzinsen weiter anzuheben. Darüber hinaus warf die Zahlenvorlage des KI-Profiteurs NVIDIA, die für den Mittwoch nachbörslich angesetzt ist, bereits ihre Schatten voraus. Die Erwartungen an den Tech-Konzern sind sehr hoch. Im ersten Quartal 2023 hatte NVIDIA auf ganzer Linie überzeugt. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken