Marktbericht

Der DAX arbeitet sich am Freitag erneut an der 18.000er-Hürde ab.

Am Freitag, dem großen Verfallstag, startete der DAX mit einem marginalen Minus von 0,02 Prozent 17.938,14 Punkte in die Sitzung. Nach einem kurzen Ausflug über die 18.000er-Marke liegt das Börsenbarometer aktuell mit einem Plus von 0,30 Prozent bei 17.995,98 Einheiten leicht darunter.

Am Donnerstag hatte der deutsche Leitindex die Marke von 18.000 Zählern erneut mit einem Rekord bei 18.039,05 Punkten überschritten, aber letztlich darunter geschlossen. Der Rekord-Schlusskurs liegt bei 17.965,11 Einheiten.

Im Wochenverlauf dürfte sein Plus damit auf etwa ein halbes Prozent schrumpfen.

Nächste Hürde 19.000 Punkte?

"Die Anleger warten aktuell erst einmal ab", sagte Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners. "Offensichtlich spekuliert kaum jemand darauf, dass es von der 18.000 genauso schnell auf die 19.000 geht wie zuvor von der 17.000 auf die 18.000", so Altmann. Dieser Tausendersprung hatte nicht einmal sechs Wochen gedauert. Kritisch wird bereits auf den Zinsentscheid der US-Notenbank Fed geschaut, der Mitte der kommenden Woche ansteht.

Hexensabbat könnte Kurse bewegen

Spannend wird es vor allem am Mittag, wenn Optionen und Futures auf Aktien und Aktienindizes auslaufen, was oberhalb der 18.000 Punkte noch einmal für viel Bewegung auch im DAX sorgen könnte. In der Vergangenheit waren derlei Termine nicht selten entscheidende Wendepunkte für den Markt gewesen.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX