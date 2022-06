MasterCard Aktie News: MasterCard am Mittag in Rot

Die Aktionäre schickten das Papier von MasterCard nach unten. In der Stuttgart-Sitzung verlor die Aktie um 07.06.2022 12:22:00 Uhr 1,1 Prozent auf 335,45 EUR. Bei 332,00 EUR markierte die MasterCard-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Stuttgart-Handel startete das Papier bei 332,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 100 MasterCard-Aktien.

Bei 356,85 EUR erreichte der Titel am 28.04.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die MasterCard-Aktie mit einem Kursplus von 6,00 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 271,10 EUR am 02.12.2021. Mit Abgaben von 23,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

MasterCard veröffentlichte am 28.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,76 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,74 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5.200,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 25,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MasterCard einen Umsatz von 4.155,00 USD eingefahren.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.07.2022 veröffentlicht.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,69 USD je MasterCard-Aktie belaufen.

