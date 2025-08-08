MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Nachmittag mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von MasterCard. Der MasterCard-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 573,16 USD.
Der MasterCard-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 573,16 USD. Das Tagestief markierte die MasterCard-Aktie bei 573,00 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 575,00 USD. Zuletzt wurden via New York 43.307 MasterCard-Aktien umgesetzt.
Am 12.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 594,60 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,74 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der MasterCard-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.08.2024 bei 453,50 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
MasterCard-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,74 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,92 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 628,00 USD.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte MasterCard am 31.07.2025. Das EPS lag bei 4,07 USD. Im letzten Jahr hatte MasterCard einen Gewinn von 3,50 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat MasterCard im vergangenen Quartal 8,15 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MasterCard 6,96 Mrd. USD umsetzen können.
Am 23.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von MasterCard veröffentlicht werden.
Experten gehen davon aus, dass MasterCard im Jahr 2025 16,35 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.01.2025
|MasterCard Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.07.2019
|Mastercard Overweight
|Barclays Capital
|28.09.2018
|MasterCard Outperform
|BMO Capital Markets
|18.05.2018
|MasterCard Neutral
|UBS AG
|04.01.2018
|MasterCard Outperform
|RBC Capital Markets
