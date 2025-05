MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Nachmittag im Aufwind

Blick auf MasterCard-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von MasterCard. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 569,57 USD zu.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von MasterCard zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,1 Prozent auf 569,57 USD. In der Spitze legte die MasterCard-Aktie bis auf 570,49 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 566,82 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 71.184 MasterCard-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 20.05.2025 auf bis zu 588,45 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,31 Prozent könnte die MasterCard-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 428,86 USD erreichte der Anteilsschein am 25.07.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 24,70 Prozent könnte die MasterCard-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 2,74 USD an MasterCard-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,01 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 628,00 USD je MasterCard-Aktie an.

MasterCard ließ sich am 01.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. MasterCard hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,60 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,23 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat MasterCard im vergangenen Quartal 7,25 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MasterCard 6,35 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 24.07.2025 erwartet.

Experten taxieren den MasterCard-Gewinn für das Jahr 2025 auf 15,93 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in MasterCard von vor 10 Jahren verdient

S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in MasterCard von vor 5 Jahren verdient

ETF-Manager: So können Anleger investiert bleiben und sich defensiv positionieren