McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds reagiert am Dienstagabend positiv

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von McDonalds. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 315,31 USD zu.

Die McDonalds-Aktie konnte um 20:06 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 315,31 USD. Zwischenzeitlich stieg die McDonalds-Aktie sogar auf 315,49 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 313,05 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 248.300 McDonalds-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (326,32 USD) erklomm das Papier am 11.03.2025. Gewinne von 3,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 276,56 USD am 17.01.2025. Der derzeitige Kurs der McDonalds-Aktie liegt somit 14,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 6,78 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 7,17 USD je McDonalds-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 340,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte McDonalds am 06.08.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,14 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat McDonalds im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,44 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,84 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 6,49 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.10.2025 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass McDonalds im Jahr 2025 12,35 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

