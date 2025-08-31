DAX23.487 -2,3%ESt505.291 -1,4%Top 10 Crypto15,45 +1,3%Dow45.098 -1,0%Nas21.172 -1,3%Bitcoin94.992 +2,0%Euro1,1633 -0,7%Öl69,12 +1,4%Gold3.531 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 DEUTZ 630500 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Vonovia A1ML7J Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich klar tiefer -- Wall Street in Rot -- NIO senkt Verluste -- DEUTZ, BYD, SMA Solar, Lucid, DroneShield, Siemens Energy, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Commerzbank, Tesla, Palantir im Fokus
Top News
Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co.: So schlagen sich die Rohstoffe am Abend Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co.: So schlagen sich die Rohstoffe am Abend
Aktien von Kontron und QUALCOMM dennoch rot - Kooperation bei Bahn-Kommunikation Aktien von Kontron und QUALCOMM dennoch rot - Kooperation bei Bahn-Kommunikation
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aktie im Blick

McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds reagiert am Dienstagabend positiv

02.09.25 20:24 Uhr
McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds reagiert am Dienstagabend positiv

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von McDonalds. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 315,31 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
McDonald's Corp.
270,40 EUR 4,50 EUR 1,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die McDonalds-Aktie konnte um 20:06 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 315,31 USD. Zwischenzeitlich stieg die McDonalds-Aktie sogar auf 315,49 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 313,05 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 248.300 McDonalds-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (326,32 USD) erklomm das Papier am 11.03.2025. Gewinne von 3,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 276,56 USD am 17.01.2025. Der derzeitige Kurs der McDonalds-Aktie liegt somit 14,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 6,78 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 7,17 USD je McDonalds-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 340,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte McDonalds am 06.08.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,14 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat McDonalds im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,44 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,84 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 6,49 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.10.2025 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass McDonalds im Jahr 2025 12,35 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur McDonalds-Aktie

August 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der McDonalds-Aktie angepasst

Dow Jones 30 Industrial-Titel McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte ein McDonalds-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Papier McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in McDonalds von vor einem Jahr eingebracht

In eigener Sache

Übrigens: McDonalds und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf McDonalds

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf McDonalds

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Pola Damonte / Shutterstock.com

Nachrichten zu McDonald's Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu McDonald's Corp.

DatumRatingAnalyst
08.08.2025McDonalds KaufenDZ BANK
07.08.2025McDonalds OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025McDonalds BuyUBS AG
28.07.2025McDonalds BuyUBS AG
27.06.2025McDonalds BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.08.2025McDonalds KaufenDZ BANK
07.08.2025McDonalds OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025McDonalds BuyUBS AG
28.07.2025McDonalds BuyUBS AG
27.06.2025McDonalds BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.07.2024McDonalds NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.06.2024McDonalds NeutralGoldman Sachs Group Inc.
05.02.2024McDonalds Market-PerformBernstein Research
30.10.2023McDonalds Market-PerformBernstein Research
08.09.2022McDonalds Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11.07.2016McDonalds VerkaufenIndependent Research GmbH
26.04.2016McDonalds VerkaufenIndependent Research GmbH
26.01.2016McDonalds VerkaufenIndependent Research GmbH
26.10.2015McDonalds VerkaufenIndependent Research GmbH

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für McDonald's Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen