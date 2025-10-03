DAX24.379 -0,2%Est505.652 +0,1%MSCI World4.341 +0,3%Top 10 Crypto16,80 +2,0%Nas22.789 -0,2%Bitcoin104.397 +1,5%Euro1,1740 +0,2%Öl64,47 +0,2%Gold3.888 +0,8%
DAX geht mit leichten Verlusten ins Wochenende -- Dow erstmals über 47.000 Punkten -- BMW steigert US-Absatz deutlich -- NVIDIA, Tesla, Palantir, Plug Power, IONOS, Boeing, Rumble im Fokus
McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei McDonalds am Freitagabend zu

03.10.25 20:23 Uhr
McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei McDonalds am Freitagabend zu

Die Aktie von McDonalds zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von McDonalds konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,1 Prozent auf 300,19 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
McDonald's Corp.
256,00 EUR -0,30 EUR -0,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von McDonalds nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:07 Uhr 0,1 Prozent auf 300,19 USD. Bei 301,37 USD erreichte die McDonalds-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 298,90 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 178.812 McDonalds-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 326,32 USD erreichte der Titel am 11.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 8,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.01.2025 bei 276,56 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,87 Prozent.

McDonalds-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 6,78 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 7,17 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die McDonalds-Aktie bei 335,00 USD.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 3,14 USD gegenüber 2,80 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat McDonalds im vergangenen Quartal 6,84 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte McDonalds 6,49 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 23.10.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass McDonalds ein EPS in Höhe von 12,34 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur McDonalds-Aktie

Nachrichten zu McDonald's Corp.

Analysen zu McDonald's Corp.

16.09.2025McDonalds Market-PerformBernstein Research
03.09.2025McDonalds BuyUBS AG
08.08.2025McDonalds KaufenDZ BANK
07.08.2025McDonalds OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025McDonalds BuyUBS AG
03.09.2025McDonalds BuyUBS AG
08.08.2025McDonalds KaufenDZ BANK
07.08.2025McDonalds OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025McDonalds BuyUBS AG
28.07.2025McDonalds BuyUBS AG
16.09.2025McDonalds Market-PerformBernstein Research
30.07.2024McDonalds NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.06.2024McDonalds NeutralGoldman Sachs Group Inc.
05.02.2024McDonalds Market-PerformBernstein Research
30.10.2023McDonalds Market-PerformBernstein Research
11.07.2016McDonalds VerkaufenIndependent Research GmbH
26.04.2016McDonalds VerkaufenIndependent Research GmbH
26.01.2016McDonalds VerkaufenIndependent Research GmbH
26.10.2015McDonalds VerkaufenIndependent Research GmbH

