McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds zeigt sich am Donnerstagabend fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von McDonalds. Die McDonalds-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 301,92 USD.
Die McDonalds-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 301,92 USD. In der Spitze gewann die McDonalds-Aktie bis auf 302,27 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 299,11 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 205.042 McDonalds-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Mit einem Kursgewinn bis auf 326,32 USD erreichte der Titel am 11.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,08 Prozent könnte die McDonalds-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.01.2025 bei 276,56 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,40 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 7,17 USD. Im Vorjahr erhielten McDonalds-Aktionäre 6,78 USD je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 335,00 USD.
McDonalds veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 3,14 USD gegenüber 2,80 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 6,84 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,49 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die McDonalds-Bilanz für Q3 2025 wird am 23.10.2025 erwartet.
Den erwarteten Gewinn je McDonalds-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 12,34 USD fest.
Analysen zu McDonald's Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.09.2025
|McDonalds Market-Perform
|Bernstein Research
|03.09.2025
|McDonalds Buy
|UBS AG
|08.08.2025
|McDonalds Kaufen
|DZ BANK
|07.08.2025
|McDonalds Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|McDonalds Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.09.2025
|McDonalds Buy
|UBS AG
|08.08.2025
|McDonalds Kaufen
|DZ BANK
|07.08.2025
|McDonalds Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|McDonalds Buy
|UBS AG
|28.07.2025
|McDonalds Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.09.2025
|McDonalds Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.2024
|McDonalds Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.06.2024
|McDonalds Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.2024
|McDonalds Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.2023
|McDonalds Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.07.2016
|McDonalds Verkaufen
|Independent Research GmbH
|26.04.2016
|McDonalds Verkaufen
|Independent Research GmbH
|26.01.2016
|McDonalds Verkaufen
|Independent Research GmbH
|26.10.2015
|McDonalds Verkaufen
|Independent Research GmbH
