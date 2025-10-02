DAX24.423 +1,3%Est505.646 +1,2%MSCI World4.329 +0,1%Top 10 Crypto16,58 +1,7%Nas22.844 +0,4%Bitcoin103.015 +2,1%Euro1,1717 -0,1%Öl64,25 -1,8%Gold3.857 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Plug Power A1JA81 Bayer BAY001 Alibaba A117ME HENSOLDT HAG000 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 thyssenkrupp 750000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich kräftig im Plus -- US-Börsen schließen fester -- Tesla meldet Rekord-Auslieferungen -- BioNTech, DroneShield, Siemens Energy, Novo Nordisk, BYD, Wolfspeed, Stellantis im Fokus
Top News
September 2025: So schlugen die TecDAX-Aktien im vergangenen Monat aus September 2025: So schlugen die TecDAX-Aktien im vergangenen Monat aus
Tesla-Aktie im Fokus: Hacker deckt auf - So abgespeckt wird Teslas neuer Model Y Tesla-Aktie im Fokus: Hacker deckt auf - So abgespeckt wird Teslas neuer Model Y
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Kursentwicklung im Fokus

McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds zeigt sich am Donnerstagabend fester

02.10.25 20:24 Uhr
McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds zeigt sich am Donnerstagabend fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von McDonalds. Die McDonalds-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 301,92 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
McDonald's Corp.
256,30 EUR 0,25 EUR 0,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die McDonalds-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 301,92 USD. In der Spitze gewann die McDonalds-Aktie bis auf 302,27 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 299,11 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 205.042 McDonalds-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 326,32 USD erreichte der Titel am 11.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,08 Prozent könnte die McDonalds-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.01.2025 bei 276,56 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,40 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 7,17 USD. Im Vorjahr erhielten McDonalds-Aktionäre 6,78 USD je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 335,00 USD.

McDonalds veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 3,14 USD gegenüber 2,80 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 6,84 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,49 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die McDonalds-Bilanz für Q3 2025 wird am 23.10.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je McDonalds-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 12,34 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur McDonalds-Aktie

So schätzen die Analysten die McDonalds-Aktie im September 2025 ein

Dow Jones 30 Industrial-Papier McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte ein McDonalds-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Wert McDonalds-Aktie: So viel hätten Anleger an einem McDonalds-Investment von vor einem Jahr verdient

In eigener Sache

Übrigens: McDonalds und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf McDonalds

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf McDonalds

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Bikeworldtravel / Shutterstock.com

Nachrichten zu McDonald's Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu McDonald's Corp.

DatumRatingAnalyst
16.09.2025McDonalds Market-PerformBernstein Research
03.09.2025McDonalds BuyUBS AG
08.08.2025McDonalds KaufenDZ BANK
07.08.2025McDonalds OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025McDonalds BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.09.2025McDonalds BuyUBS AG
08.08.2025McDonalds KaufenDZ BANK
07.08.2025McDonalds OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025McDonalds BuyUBS AG
28.07.2025McDonalds BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
16.09.2025McDonalds Market-PerformBernstein Research
30.07.2024McDonalds NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.06.2024McDonalds NeutralGoldman Sachs Group Inc.
05.02.2024McDonalds Market-PerformBernstein Research
30.10.2023McDonalds Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11.07.2016McDonalds VerkaufenIndependent Research GmbH
26.04.2016McDonalds VerkaufenIndependent Research GmbH
26.01.2016McDonalds VerkaufenIndependent Research GmbH
26.10.2015McDonalds VerkaufenIndependent Research GmbH

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für McDonald's Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen