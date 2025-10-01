DAX24.114 +1,0%Est505.581 +0,9%MSCI World4.322 +0,4%Top 10 Crypto16,25 +2,5%Nas22.755 +0,4%Bitcoin100.092 +3,0%Euro1,1732 ±-0,0%Öl65,53 -2,3%Gold3.865 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Wolfspeed A41JEH Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Bayer BAY001 Alibaba A117ME Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown: DAX schließt über 24.000 Punkten -- Wall Street etwas fester -- VW mit zahlreichen Entlassungen in 2025 -- AES, DroneShield, Wolfspeed, Gold, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Top News
Erfolg für Grayscale: Erster Multi-Asset-Krypto-Spot-ETF nun auf dem US-Markt handelbar Erfolg für Grayscale: Erster Multi-Asset-Krypto-Spot-ETF nun auf dem US-Markt handelbar
Plug Power-Aktie bleibt im Fokus: Neuer Vertriebspartner soll bei Kapitalbeschaffung helfen Plug Power-Aktie bleibt im Fokus: Neuer Vertriebspartner soll bei Kapitalbeschaffung helfen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bleibt BNP Paribas weiter das beste Zertifikatehaus in Deutschland? Entscheiden Sie hier und ergreifen Sie dabei die Chance auf eine Reise nach Berlin.
Fokus auf Aktienkurs

McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds am Abend mit roter Tendenz

01.10.25 20:24 Uhr
McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds am Abend mit roter Tendenz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von McDonalds. Die McDonalds-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,4 Prozent auf 299,74 USD nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
McDonald's Corp.
255,25 EUR -3,40 EUR -1,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 1,4 Prozent auf 299,74 USD. In der Spitze fiel die McDonalds-Aktie bis auf 298,45 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 303,26 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 225.945 McDonalds-Aktien umgesetzt.

Am 11.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 326,32 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,87 Prozent könnte die McDonalds-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 276,56 USD am 17.01.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 7,73 Prozent könnte die McDonalds-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem McDonalds seine Aktionäre 2024 mit 6,78 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 7,17 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 335,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte McDonalds am 06.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 3,14 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte McDonalds 2,80 USD je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat McDonalds 6,84 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,49 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

McDonalds wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 vorlegen.

In der McDonalds-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 12,35 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur McDonalds-Aktie

So schätzen die Analysten die McDonalds-Aktie im September 2025 ein

Dow Jones 30 Industrial-Papier McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte ein McDonalds-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Wert McDonalds-Aktie: So viel hätten Anleger an einem McDonalds-Investment von vor einem Jahr verdient

In eigener Sache

Übrigens: McDonalds und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf McDonalds

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf McDonalds

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Pola Damonte / Shutterstock.com

Nachrichten zu McDonald's Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu McDonald's Corp.

DatumRatingAnalyst
16.09.2025McDonalds Market-PerformBernstein Research
03.09.2025McDonalds BuyUBS AG
08.08.2025McDonalds KaufenDZ BANK
07.08.2025McDonalds OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025McDonalds BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.09.2025McDonalds BuyUBS AG
08.08.2025McDonalds KaufenDZ BANK
07.08.2025McDonalds OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025McDonalds BuyUBS AG
28.07.2025McDonalds BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
16.09.2025McDonalds Market-PerformBernstein Research
30.07.2024McDonalds NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.06.2024McDonalds NeutralGoldman Sachs Group Inc.
05.02.2024McDonalds Market-PerformBernstein Research
30.10.2023McDonalds Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11.07.2016McDonalds VerkaufenIndependent Research GmbH
26.04.2016McDonalds VerkaufenIndependent Research GmbH
26.01.2016McDonalds VerkaufenIndependent Research GmbH
26.10.2015McDonalds VerkaufenIndependent Research GmbH

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für McDonald's Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen