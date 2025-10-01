McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds am Abend mit roter Tendenz

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von McDonalds. Die McDonalds-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,4 Prozent auf 299,74 USD nach.

Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 1,4 Prozent auf 299,74 USD. In der Spitze fiel die McDonalds-Aktie bis auf 298,45 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 303,26 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 225.945 McDonalds-Aktien umgesetzt.

Am 11.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 326,32 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,87 Prozent könnte die McDonalds-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 276,56 USD am 17.01.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 7,73 Prozent könnte die McDonalds-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem McDonalds seine Aktionäre 2024 mit 6,78 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 7,17 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 335,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte McDonalds am 06.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 3,14 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte McDonalds 2,80 USD je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat McDonalds 6,84 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,49 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

McDonalds wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 vorlegen.

In der McDonalds-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 12,35 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur McDonalds-Aktie

So schätzen die Analysten die McDonalds-Aktie im September 2025 ein

Dow Jones 30 Industrial-Papier McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte ein McDonalds-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Wert McDonalds-Aktie: So viel hätten Anleger an einem McDonalds-Investment von vor einem Jahr verdient