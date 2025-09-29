DAX23.881 +0,6%ESt505.530 +0,4%Top 10 Crypto15,42 -3,1%Dow46.286 -0,1%Nas22.578 -0,1%Bitcoin96.632 -0,9%Euro1,1741 +0,1%Öl67,06 -0,9%Gold3.846 +0,3%
So bewegt sich McDonalds

McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds präsentiert sich am Abend fester

30.09.25 20:25 Uhr
McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds präsentiert sich am Abend fester

Die Aktie von McDonalds zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von McDonalds nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 303,69 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
McDonald's Corp.
258,70 EUR 0,45 EUR 0,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 303,69 USD zu. Die McDonalds-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 304,03 USD aus. Mit einem Wert von 302,50 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via New York 195.321 McDonalds-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 326,32 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die McDonalds-Aktie 7,45 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.01.2025 (276,56 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die McDonalds-Aktie 9,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für McDonalds-Aktionäre betrug im Jahr 2024 6,78 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 7,17 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 335,00 USD je McDonalds-Aktie an.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 3,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat McDonalds im vergangenen Quartal 6,84 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte McDonalds 6,49 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 23.10.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je McDonalds-Aktie in Höhe von 12,35 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur McDonalds-Aktie

