McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds tendiert am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von McDonalds. Die McDonalds-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 302,64 USD nach.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,1 Prozent auf 302,64 USD. Das bisherige Tagestief markierte McDonalds-Aktie bei 302,00 USD. Bei 302,50 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via New York 59.517 McDonalds-Aktien den Besitzer.
Am 11.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 326,32 USD an. Der derzeitige Kurs der McDonalds-Aktie liegt somit 7,26 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.01.2025 bei 276,56 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die McDonalds-Aktie mit einem Verlust von 8,62 Prozent wieder erreichen.
Experten gehen davon aus, dass McDonalds-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 7,17 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete McDonalds 6,78 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der McDonalds-Aktie wird bei 335,00 USD angegeben.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte McDonalds am 06.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,14 USD. Im Vorjahresviertel hatte McDonalds 2,80 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,44 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,84 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 6,49 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 23.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem McDonalds-Gewinn in Höhe von 12,35 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur McDonalds-Aktie
Nachrichten zu McDonald's Corp.
Analysen zu McDonald's Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.09.2025
|McDonalds Market-Perform
|Bernstein Research
|03.09.2025
|McDonalds Buy
|UBS AG
|08.08.2025
|McDonalds Kaufen
|DZ BANK
|07.08.2025
|McDonalds Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|McDonalds Buy
|UBS AG
