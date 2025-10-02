DAX24.415 +1,3%Est505.645 +1,1%MSCI World4.319 -0,1%Top 10 Crypto16,48 +1,1%Nas22.785 +0,1%Bitcoin102.094 +1,2%Euro1,1696 -0,3%Öl64,60 -1,3%Gold3.835 -0,8%
DAX nähert sich Rekord -- US-Börsen uneins -- Tesla meldet Rekord-Auslieferungen in Q3 -- BioNTech, DroneShield, Siemens Energy, Novo Nordisk, BYD, Rüstungsaktien, Wolfspeed im Fokus
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag
McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds gewinnt am Nachmittag

02.10.25 16:10 Uhr
McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds gewinnt am Nachmittag

Die Aktie von McDonalds zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die McDonalds-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 301,93 USD.

McDonald's Corp.
257,35 EUR 1,30 EUR 0,51%
Um 15:52 Uhr ging es für das McDonalds-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 301,93 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die McDonalds-Aktie bisher bei 301,94 USD. Bei 299,11 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Der Tagesumsatz der McDonalds-Aktie belief sich zuletzt auf 64.158 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 326,32 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die McDonalds-Aktie derzeit noch 8,08 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 276,56 USD am 17.01.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 8,40 Prozent könnte die McDonalds-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem McDonalds seine Aktionäre 2024 mit 6,78 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 7,17 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 335,00 USD.

Am 06.08.2025 hat McDonalds in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,80 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,44 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,84 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 6,49 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte McDonalds am 23.10.2025 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je McDonalds-Aktie in Höhe von 12,34 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

