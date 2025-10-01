McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds am Nachmittag mit Einbußen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von McDonalds gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die McDonalds-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 302,63 USD.

Die McDonalds-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 302,63 USD abwärts. Im Tief verlor die McDonalds-Aktie bis auf 302,00 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 303,26 USD. Von der McDonalds-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 57.464 Stück gehandelt.

Am 11.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 326,32 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,83 Prozent könnte die McDonalds-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 276,56 USD ab. Derzeit notiert die McDonalds-Aktie damit 9,43 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 6,78 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 7,17 USD. Das durchschnittliche Kursziel der McDonalds-Aktie wird bei 335,00 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte McDonalds am 06.08.2025. Es stand ein EPS von 3,14 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei McDonalds noch ein Gewinn pro Aktie von 2,80 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,44 Prozent auf 6,84 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,49 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte McDonalds am 23.10.2025 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass McDonalds im Jahr 2025 12,35 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

