McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds am Montagnachmittag mit Verlusten
Die Aktie von McDonalds gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die McDonalds-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 296,58 USD.
Werte in diesem Artikel
Die McDonalds-Aktie wies um 15:51 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 296,58 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die McDonalds-Aktie bisher bei 296,30 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 299,04 USD. Von der McDonalds-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 81.502 Stück gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 11.03.2025 auf bis zu 326,32 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,03 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der McDonalds-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 17.01.2025 Kursverluste bis auf 276,56 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 6,75 Prozent könnte die McDonalds-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 7,17 USD. Im Vorjahr hatte McDonalds 6,78 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 335,00 USD aus.
Am 06.08.2025 hat McDonalds die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,80 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat McDonalds mit einem Umsatz von insgesamt 6,84 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,49 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 5,44 Prozent gesteigert.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte McDonalds am 23.10.2025 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je McDonalds-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 12,34 USD fest.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur McDonalds-Aktie
Dow Jones 30 Industrial-Titel McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in McDonalds von vor 5 Jahren abgeworfen
So schätzen die Analysten die McDonalds-Aktie im September 2025 ein
Dow Jones 30 Industrial-Papier McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte ein McDonalds-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Nachrichten zu McDonald's Corp.
Alle: Alle Empfehlungen