McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds verbilligt sich am Montagabend
Die Aktie von McDonalds gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die McDonalds-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 296,25 USD.
Werte in diesem Artikel
Die McDonalds-Aktie notierte im New York-Handel um 20:07 Uhr mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 296,25 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die McDonalds-Aktie bis auf 294,95 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 299,04 USD. Zuletzt wechselten via New York 257.644 McDonalds-Aktien den Besitzer.
Am 11.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 326,32 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die McDonalds-Aktie 10,15 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.01.2025 (276,56 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,65 Prozent.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 7,17 USD, nach 6,78 USD im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die McDonalds-Aktie bei 335,00 USD.
Am 06.08.2025 äußerte sich McDonalds zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 3,14 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei McDonalds noch ein Gewinn pro Aktie von 2,80 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 6,84 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,49 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2025 terminiert.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 12,34 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur McDonalds-Aktie
Dow Jones 30 Industrial-Titel McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in McDonalds von vor 5 Jahren abgeworfen
So schätzen die Analysten die McDonalds-Aktie im September 2025 ein
Dow Jones 30 Industrial-Papier McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte ein McDonalds-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Übrigens: McDonalds und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf McDonalds
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf McDonalds
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: paul prescott / Shutterstock.com
Nachrichten zu McDonald's Corp.
Analysen zu McDonald's Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.09.2025
|McDonalds Market-Perform
|Bernstein Research
|03.09.2025
|McDonalds Buy
|UBS AG
|08.08.2025
|McDonalds Kaufen
|DZ BANK
|07.08.2025
|McDonalds Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|McDonalds Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.09.2025
|McDonalds Buy
|UBS AG
|08.08.2025
|McDonalds Kaufen
|DZ BANK
|07.08.2025
|McDonalds Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|McDonalds Buy
|UBS AG
|28.07.2025
|McDonalds Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.09.2025
|McDonalds Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.2024
|McDonalds Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.06.2024
|McDonalds Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.2024
|McDonalds Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.2023
|McDonalds Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.07.2016
|McDonalds Verkaufen
|Independent Research GmbH
|26.04.2016
|McDonalds Verkaufen
|Independent Research GmbH
|26.01.2016
|McDonalds Verkaufen
|Independent Research GmbH
|26.10.2015
|McDonalds Verkaufen
|Independent Research GmbH
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für McDonald's Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen