McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds verbilligt sich am Montagabend

Die Aktie von McDonalds gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die McDonalds-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 296,25 USD.

Die McDonalds-Aktie notierte im New York-Handel um 20:07 Uhr mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 296,25 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die McDonalds-Aktie bis auf 294,95 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 299,04 USD. Zuletzt wechselten via New York 257.644 McDonalds-Aktien den Besitzer.

Am 11.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 326,32 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die McDonalds-Aktie 10,15 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.01.2025 (276,56 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,65 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 7,17 USD, nach 6,78 USD im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die McDonalds-Aktie bei 335,00 USD.

Am 06.08.2025 äußerte sich McDonalds zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 3,14 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei McDonalds noch ein Gewinn pro Aktie von 2,80 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 6,84 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,49 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2025 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 12,34 USD je Aktie belaufen.

